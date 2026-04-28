عصير الفراولة واحدا من المشروبات المفضلة لدى الكثيرين، ليس فقط لمذاقه المميز، بل لما يوفره من فوائد صحية متعددة.

هل يمد عصير الفراولة جسمك بمضادات الأكسدة؟

وفقا لموقع "health"، تحتوي الفراولة على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة، وهي مركبات تُسهم في مقاومة الإجهاد التأكسدي الناتج عن زيادة الجذور الحرة في الجسم، هذا أحد العوامل المرتبطة بظهور العديد من الأمراض.

ومن أبرز مضادات الأكسدة الموجودة في الفراولة الأنثوسيانين وفيتامين "سي"، اللذان يساعدان في حماية الخلايا من التلف.

كيف يدعم عصير الفراولة جهازك المناعي؟

كوب واحد من الفراولة يمكن أن يمد الجسم بكامل احتياجاته اليومية من فيتامين "سي"، وهو عنصر أساسي لتعزيز كفاءة الجهاز المناعي.

ويساعد هذا الفيتامين على تنشيط الخلايا المناعية مثل الخلايا التائية والبائية، التي تؤدي دورا مهما في مكافحة الفيروسات والبكتيريا.

كيف يعزز عصير الفراولة صحة القلب؟

مضادات الأكسدة الموجودة في الفراولة، وخاصة الأنثوسيانين، تسهم في تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والحفاظ على صحة الأوعية الدموية.

هل يمكن أن يقي عصير الفراولة من السرطان؟

بفضل محتواها الغني بمضادات الأكسدة، تساعد الفراولة على تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، إذ تسهم هذه المركبات في تقليل الالتهابات ومنع انتشار الخلايا غير الطبيعية داخل الجسم.

ما دور حمض الفوليك في الجسم؟

الفراولة مصدرا جيدا لحمض الفوليك (فيتامين ب9)، الذي يؤدي دورا حيويا في تكوين الحمض النووي وتكسير الأحماض الأمينية، كما يُعتبر ضروريا لنمو الجنين خلال المراحل المبكرة من الحمل، وهو ما يفسر إدراجه في المكملات الغذائية الخاصة بالحوامل.

كيف يخفض شرب عصير الفراولة السكر؟

تتميز الفراولة بانخفاض محتواها من السكر الطبيعي مقارنة ببعض الفواكه الأخرى، بينما يحتوي كوب من العنب على 23 جراما من السكر، لا يتجاوز محتوى كوب الفراولة حوالي 7 جرامات، ويسهم تقليل استهلاك السكر في تحسين حساسية الأنسولين والحد من مخاطر الإصابة بأمراض مثل السكري من النوع الثاني والكبد الدهني.

