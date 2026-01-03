4 فوائد مذهلة للفراولة على صحة جسمك

الفراولة فاكهة لذيذة ومغذية، وهي محبوبة من قبل الكثيرين بسبب طعمها الحلو والمنعش.

تتميز الفراولة بلونها الأحمر الجذاب، مما يجعلها إضافة رائعة إلى العديد من الأطباق والحلويات.

إليك 4 فوائد مذهلة للفراولة تدفعك لجعلها جزءاً أساسياً وفق"Healthline".

تقوية جهاز المناعة ومحاربة الشيخوخة

تعتبر الفراولة من أغنى المصادر الطبيعية بفيتامين (C)، حيث توفر حصة واحدة منها كمية تفوق ما تحصل عليه من بعض الحمضيات.

حماية القلب وضبط مستويات الكوليسترول

تحتوي الفراولة على مركبات "الأنثوسيانين"، وهي الصبغات التي تمنحها لونها الأحمر وتعمل كمحاربات شرسة للالتهابات.

وتناول الفراولة بانتظام يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وتحسين مرونة الأوعية الدموية، مما يقلل بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

مصدر غني بالفيتامينات والمعادن

تحتوي الفراولة على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم لأداء وظائفه المختلفة.

فهي مصدر جيد لفيتامين K والمغنيسيوم والبوتاسيوم، والتي تلعب أدوارًا هامة في صحة العظام ووظيفة العضلات وتنظيم ضغط الدم.

محتوى عالٍ من الألياف

الفراولة غنية بالألياف الغذائية، وهي جزء هام من أي نظام غذائي صحي، تساعد الألياف في دعم صحة الجهاز الهضمي وتعزيز الشعور بالامتلاء، مما يمكن أن يكون مفيدًا لمن يراقبون وزنهم.