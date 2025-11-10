رغم فوائدها.. خبير يحذر من مخاطر الفراولة

حذر الطبيب الإسباني وخبير الصحة العامة ديفيد سيسبيديس من أن الفراولة، رغم فوائدها العديدة، قد تشكل أحيانا خطرا على الصحة.

وأوضح الطبيب أن الفراولة قد تحتوي على تركيزات مرتفعة من المبيدات الحشرية، حيث تتراكم فيها المواد الكيميائية أكثر من معظم الفواكه والخضروات الأخرى، وفقا لما أوردته صحيفة Mirror.

وأشار سيسبيديس إلى أن غسل الفراولة بالماء لبضع ثوان تحت الصنبور وتخزينها رطبة في الثلاجة لا يزيل المبيدات فحسب، بل يسرع أيضا من فسادها وتعفنها. ولتقليل خطر التعرض للمواد الكيميائية، ينصح الطبيب بنقع الفراولة لمدة 10 دقائق في ماء مع ملح أو خل بنسبة 3%، ثم تجفيفها جيدا وتخزينها في وعاء جيد التهوية.

وحذر سيسبيديس من أن حتى الكميات الصغيرة من المبيدات قد تسبب أضرارا مع مرور الوقت، خاصة للأطفال والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

كما يشير خبراء الصحة إلى أن الفراولة قد تسبب حساسية تظهر على شكل طفح جلدي أو حكة أو احمرار في الجلد والشفاه، وقد يؤدي تناول كميات كبيرة إلى غازات وانتفاخ البطن، أو حتى الإسهال عند الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي.