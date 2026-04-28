أظهرت دراسة علمية حديثة وجود ارتباط بين عادتين غذائيتين بسيطتين، هما إطالة فترة الصيام الليلي وتناول وجبة الفطور مبكرا، وبين انخفاض مؤشر كتلة الجسم (BMI)، ما يسهم في الحفاظ على وزن صحي على المدى الطويل.

هل توقيت الطعام يؤثر على الوزن؟

تشير نتائج الدراسة إلى أن توقيت تناول الطعام لا يقل أهمية عن نوعيته، إذ يؤدي دورا مهما في تنظيم الوزن إضافة إلى العادات الغذائية اليومية، خاصة عند الالتزام بنمط ثابت في الوجبات، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

ماذا كشفت الدراسة حول الصيام الليلي؟

نُشرت الدراسة في المجلة الدولية للتغذية السلوكية والنشاط البدني، واعتمدت على تحليل بيانات أكثر من 7000 شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و65 عاما، ضمن مشروع تابع لمعهد برشلونة للصحة العالمية.

وأظهرت نتائج المتابعة أن الأشخاص الذين يطيلون فترة الصيام الليلي ويتناولون الفطور مبكرا يميلون إلى تسجيل انخفاض في مؤشر كتلة الجسم مع مرور الوقت.

كيف يؤثر توقيت الوجبات على الجسم؟

توضح الباحثة لوسيانا بونس-موزو أن تناول الطعام في وقت مبكر يتناسب مع الساعة البيولوجية للجسم، ما يساعد على تحسين حرق السعرات الحرارية وتنظيم الشهية، وبالتالي دعم الحفاظ على وزن صحي.

هل جميع أنواع الصيام المتقطع متشابهة؟

تؤكد الباحثة كاميل لاسال أن هناك أكثر من طريقة للصيام المتقطع، لكن هذه الدراسة ركزت على الصيام الليلي، دون التطرق إلى باقي الأنواع.

ما النصائح العامة لإنقاص الوزن الصحي؟

وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، فإن فقدان الوزن الصحي يعتمد على عدة عوامل، أبرزها:

ممارسة 150 دقيقة من النشاط البدني أسبوعيا.

تناول خمس ثمرات يومية من الفواكه والخضراوات.

تقليل السكر والدهون.

شرب الماء بدلًا من المشروبات السكرية.

تجنب الحميات القاسية وتخطي الوجبات.

الاستماع لإشارات الجسم عند الشعور بالشبع.

استشارة الطبيب عند وجود مشكلات تتعلق بالوزن.

