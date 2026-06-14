كشف طبيب المخ والأعصاب الروسي الدكتور أندريه إلنيتسكي أن تراكم الدهون الحشوية في منطقة البطن "الكرش"، إلى جانب ضعف البصر، قد يرتبطان بتسريع التدهور المعرفي لدى بعض الأشخاص.

كيف يمكن الوقاية من الخرف؟

يخشى الكثيرون من الإصابة بالخرف، إلا أن الاهتمام بالوقاية منه غالبا ما يبدأ متأخرا بعد سن الخامسة والستين، لذا فإن الحفاظ على صحة الدماغ يجب أن يبدأ منذ سن مبكرة، من خلال تبني عادات صحية مستمرة، لا تقتصر فقط على التغذية السليمة والنوم الكافي، بل تشمل أيضا نمط الحياة العام والعوامل السلوكية التي تدعم الوظائف الإدراكية على المدى الطويل، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

الرياضة تعزز صحة الدماغ

من الأفضل ممارسة الرياضة أو المشي، إذ يسهم ذلك في تعزيز التفاعل الاجتماعي وتحسين مهارات التواصل.

وبالرغم من أن النشاط البدني الفردي مفيد للصحة، فإن ممارسة الرياضة مع شريك أو ضمن مجموعة قد توفر تأثيرًا وقائيًا أكبر على الدماغ، من خلال دعم الوظائف الإدراكية وتعزيز الجوانب النفسية والاجتماعية.

وأيضا متابعة مؤشرات الجسم الحيوية بشكل منتظم، مثل مؤشر كتلة الجسم، وضغط الدم، ومعدل ضربات القلب، ومستويات الكوليسترول والسكر في الدم، لتجنب تفاقم المشكلات الصحية ودعم استقرار الحالة العامة للجسم على المدى الطويل.

وفحص النظر بانتظام وإجراء فحوصات دورية للسمع وضغط الدم وسكر الدم والوزن والحالة المزاجية، إذ تساعد هذه الفحوصات على اكتشاف المشكلات الصحية في مراحل مبكرة واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

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