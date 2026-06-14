إعلان

عادات تحافظ على صحة الدماغ وتحمي من التدهور المعرفي

كتب : شيماء مرسي

01:00 ص 14/06/2026

صحة الدماغ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف طبيب المخ والأعصاب الروسي الدكتور أندريه إلنيتسكي أن تراكم الدهون الحشوية في منطقة البطن "الكرش"، إلى جانب ضعف البصر، قد يرتبطان بتسريع التدهور المعرفي لدى بعض الأشخاص.

كيف يمكن الوقاية من الخرف؟

يخشى الكثيرون من الإصابة بالخرف، إلا أن الاهتمام بالوقاية منه غالبا ما يبدأ متأخرا بعد سن الخامسة والستين، لذا فإن الحفاظ على صحة الدماغ يجب أن يبدأ منذ سن مبكرة، من خلال تبني عادات صحية مستمرة، لا تقتصر فقط على التغذية السليمة والنوم الكافي، بل تشمل أيضا نمط الحياة العام والعوامل السلوكية التي تدعم الوظائف الإدراكية على المدى الطويل، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

الرياضة تعزز صحة الدماغ

من الأفضل ممارسة الرياضة أو المشي، إذ يسهم ذلك في تعزيز التفاعل الاجتماعي وتحسين مهارات التواصل.
وبالرغم من أن النشاط البدني الفردي مفيد للصحة، فإن ممارسة الرياضة مع شريك أو ضمن مجموعة قد توفر تأثيرًا وقائيًا أكبر على الدماغ، من خلال دعم الوظائف الإدراكية وتعزيز الجوانب النفسية والاجتماعية.

وأيضا متابعة مؤشرات الجسم الحيوية بشكل منتظم، مثل مؤشر كتلة الجسم، وضغط الدم، ومعدل ضربات القلب، ومستويات الكوليسترول والسكر في الدم، لتجنب تفاقم المشكلات الصحية ودعم استقرار الحالة العامة للجسم على المدى الطويل.

وفحص النظر بانتظام وإجراء فحوصات دورية للسمع وضغط الدم وسكر الدم والوزن والحالة المزاجية، إذ تساعد هذه الفحوصات على اكتشاف المشكلات الصحية في مراحل مبكرة واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

اقرأ أيضا:

كيف تحافظ على صحة دماغك مع التقدم في السن؟

5 نصائح ذهبية للوقاية من الخرف- عليك اتباعها

أعراضها مختلفة.. 4 أنواع نادرة من الخرف دون فقدان الذاكرة

اعرف برجك من تاريخ ميلادك

الدماغ الكرش الذاكرة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

نقطة تاريخية.. ملخص مباراة منتخب قطر ضد سويسرا في كأس العالم2026
رياضة محلية

نقطة تاريخية.. ملخص مباراة منتخب قطر ضد سويسرا في كأس العالم2026
واقعة جديدة بأسيوط.. ضبط مادة كيميائية داخل محل عصير قصب (صور)
أخبار المحافظات

واقعة جديدة بأسيوط.. ضبط مادة كيميائية داخل محل عصير قصب (صور)
حرب الـ 105 يوما.. رحلة إيران وأمريكا من التصعيد العسكري إلى الاتفاق
شئون عربية و دولية

حرب الـ 105 يوما.. رحلة إيران وأمريكا من التصعيد العسكري إلى الاتفاق
تشكيل قطر وسويسرا الرسميين في كأس العالم 2026
كأس العالم 2026

تشكيل قطر وسويسرا الرسميين في كأس العالم 2026
بعد اتهام شاكيرا في حفل المونديال.. نجوم استعانوا بدوبليرات في أعمالهم
زووم

بعد اتهام شاكيرا في حفل المونديال.. نجوم استعانوا بدوبليرات في أعمالهم

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

ألمانيا

ألمانيا

- -

20:00

كوراساو

كوراساو

كأس العالم

البرازيل

البرازيل

1 1

01:00

المغرب

المغرب

كأس العالم

أستراليا

أستراليا

- -

07:00

تركيا

تركيا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان