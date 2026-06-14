وفاة فتاة في البرازيل بعد قفزة من ارتفاع 40 مترا

لقيت شابة في البرازيل مصرعها، بعد أن سقطت من ارتفاع 40 مترا حيث نسي منظمو الرياضة ربطها بحبل الأمان.

واحتجزت السلطات المحلية 6 أشخاص من المنظمين بسبب إهمالهم بربط حبل الأمان للشابة البالغة من العمر 21 عاما قبل قفزتها من جسر "بونتي دو إسكيليتو" في ليميرا، بحسبما نقلت صحيفة "bnonews".

وكشفت التحقيقات والشهادات الأولية، أن الحادثة وقعت بسبب إهمال جسيم من قبل الفريق المنظم، وفق ما أفاد به شهود عيان للشرطة المحلية.

وأثارت الحادثة صدمة واسعة في البلاد، حيث تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر لحظة السقوط المميت دون ربط حبل الأمان.

وتواصل الشرطة البرازيلية تحقيقاتها لكشف تفاصيل أكثر حول هذا الخطأ الفادح، في الوقت الذي أعادت فيه الحادثة الجدل بقوة حول مدى صرامة معايير السلامة والرقابة المفروضة على الشركات التي تنظم رياضات المغامرات في البلاد، وفقا لروسيا اليوم.