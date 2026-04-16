مش متوقعة.. أطعمة "صحية" قد تضر مرضى القولون

كتب- أحمد الضبع:

02:30 م 16/04/2026

مرضى القولون

بعض الأطعمة التي ينظر إليها على أنها صحية قد تؤدي إلى زيادة أعراض اضطرابات القولون لدى فئة من المرضى، خاصة المصابين بـالقولون العصبي أو الحساسية الهضمية.

وقال الدكتور محمد مرتضى، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والتغذية العلاجية، إن عددا من الأطعمة الشائعة التي يعتمد عليها كثيرون في الأنظمة الصحية قد تسبب تهيجا للقولون عند بعض الحالات، رغم اعتبارها مفيدة في العموم.

وأوضح مرتضى في تصريحات لـ"مصراوي" أن من أبرز هذه الأطعمة بعض البقوليات مثل العدس والفول، والتي قد تؤدي إلى زيادة الانتفاخ والغازات نتيجة صعوبة هضم بعض مكوناتها، إلى جانب بعض الخضروات الغنية بالألياف غير القابلة للذوبان التي قد ترفع حدة الأعراض لدى مرضى القولون الحساس.

وأضاف أن المشروبات الطبيعية والمحليات البديلة ليست بالضرورة آمنة لجميع المرضى، إذ قد تسبب اضطرابات في حركة الأمعاء لدى البعض، مؤكدا أن الأكل الصحي يجب أن يعاد تعريفه وفق الحالة الفردية وليس كقاعدة عامة.

وشدد على أهمية اتباع نظام غذائي مخصص لكل حالة بعد تقييم طبي دقيق، مع تجنب التعميم في اختيار الأطعمة، لافتا إلى أن التحكم في أعراض القولون يعتمد بشكل أساسي على تجربة المريض الفردية مع الطعام وليس على الشائع الغذائي فقط.

وأكد في ختام تصريحاته أن التعامل مع القولون العصبي يتطلب مرونة غذائية ومتابعة طبية مستمرة، مع تسجيل الأطعمة التي تسبب تهيجا لتجنبها مستقبلا، بما يضمن تقليل النوبات وتحسين جودة الحياة.

