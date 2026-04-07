يعاني مرضى متلازمة القولون العصبي من أعراض مزعجة مثل الانتفاخ والإمساك والإسهال، ما يدفعهم للبحث عن حلول سريعة وعلاجات لتخفيف هذه الأعراض.

فيما يلي، أبرز 5 طرق طبيعية لتخفيف أعراض القولون العصبي، وفقا لموقع "Verywell Health".

كيف يساعد زيت النعناع والبروبيوتيك؟

يعمل زيت النعناع على تقليل تقلصات الأمعاء، ما يخفف الألم والانتفاخ، بينما تساهم البروبيوتيك في استعادة التوازن البكتيري داخل الجهاز الهضمي، وهو عامل مهم في تحسين حالة بعض المرضى.

ما دور المكملات الغذائية في تخفيف أعراض القولون العصبي؟

تُستخدم بعض المكملات مثل إنزيمات الهضم والألياف لدعم عملية الهضم وتقليل الغازات، كما يرتبط نقص فيتامين D بزيادة حدة الأعراض لدى بعض الحالات.

ما الحلول المناسبة للإمساك؟

في حالات الإمساك، يمكن تناول المغنيسيوم كملين طبيعي يساعد على إرخاء عضلات الأمعاء، إضافة إلى الملينات أو بذور الكتان لتحسين حركة الجهاز الهضمي.

كيف يمكن السيطرة على الإسهال؟

يساعد الكالسيوم على تحسين قوام البراز، كما تُستخدم أدوية مثل لوبيراميد أو بيبتو-بيسمول لتخفيف أعراض القولون العصبي.

كيف تساعد المواد مثل السيميثيكون والأعشاب الطبيعية على تحسين الهضم؟

تشمل العلاجات مواد مثل السيميثيكون والفحم النشط، بالإضافة إلى الأعشاب الطبيعية مثل الشمر واليانسون والكركم، والتي قد تساعد في تقليل الغازات وتحسين الراحة الهضمية.

متى يجب استشارة الطبيب؟

في حال استمرار الأعراض أو تفاقمها، ينصح بالذهاب للطبيب المختص فورا لتحديد خطة علاجية مناسبة.

اقرأ أيضا:

