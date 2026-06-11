كشفت دراسة منشورة في مجلة Frontiers in Nutrition أن مستخلص الزعفران قد يسهم في تحسين المزاج وجودة النوم لدى النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 50 و70 عامًا.

وشملت الدراسة 86 امرأة من هذه الفئة العمرية، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين؛ تناولت المجموعة الأولى جرعة يومية مقدارها 28 ملغ من مستخلص الزعفران لمدة 12 أسبوعًا، بينما تلقت المجموعة الثانية مكملًا وهميًا (Placebo) طوال الفترة نفسها، نقلا عن ما ذكره "لينتا.رو".

وأشارت النتائج إلى أن المشاركات اللاتي استهلكن الزعفران سجلت انخفاضًا أكبر في مؤشرات الاكتئاب وفق مقياس DASS-21 مقارنة بالمجموعة الأخرى، كما أظهرت أكثر من نصف النساء في المجموعة الأولى تحسنًا واضحًا في الحالة المزاجية، مقابل نحو ربع المشاركات فقط في المجموعة الثانية.

كما أوضحت الدراسة أن الزعفران قد يساعد أيضًا في التخفيف من التأثيرات النفسية للمشكلات المرتبطة باضطرابات النوم، في حين لم يلاحظ الباحثون أي تأثير يُذكر له على تقييم المشاركات بمظهرهن الخارجي أو تقديرهم لعمر بشرتهم.

وأشار العلماء إلى أن الزعفران لم يُسجل أي آثار جانبية خلال فترة الدراسة، ما يعزز من احتمالية اعتباره مكملًا غذائيًا آمنًا للنساء اللواتي يعانين من تقلبات المزاج أو مشكلات النوم، وقد يُمثل خيارًا بسيطًا وفعّالًا لتحسين جودة الحياة والصحة النفسية والعاطفية.

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