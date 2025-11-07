لن تتوقع.. 3 فوائد مذهل لتناول البطاطا على صحة الجسم

البطاطا من أكثر الأطعمة الشعبية حول العالم، لكنها ليست مجرد وجبة شهية، بل كنز غذائي غني بالعناصر المفيدة.

تحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن والألياف التي تدعم صحة القلب والهضم.

كما تساعد مضادات الأكسدة الموجودة بها في تعزيز مناعة الجسم والوقاية من الأمراض، وفقًا لموقع Healthline.

3 فوائد صحية لتناول البطاطا

تدعم صحة القلب

تحتوي على البوتاسيوم والألياف وفيتامين C و B6، مما يساعد في ضبط ضغط الدم وخفض الكوليسترول الضار.

تحسّن الهضم وتزيد الشعور بالشبع

توفر أليافًا ونشاً مقاومًا يُغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، وتُعتبر من أكثر الأطعمة التي تُشعِر بالامتلاء مقابل السعرات الحرارية.

غنية بمضادات الأكسدة وتدعم المناعة

تحتوي على مركّبات نباتية مضادة للأكسدة تساعد في حماية الخلايا من التلف وتعزيز جهاز المناعة.