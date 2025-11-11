البطاطا واليقطين.. أيهما أفضل لمريض السكر؟

يظن الكثير من الأشخاص أن البطاطا الحلوة واليقطين يمتلكان تأثيرات مفيدة على سكر الدم، لكن كل منهما يعمل بطريقة مختلفة، وفقا لموقع "Very Well Health".

الكربوهيدرات والألياف

يحتوي اليقطين على كربوهيدرات أقل من البطاطا الحلوة، حيث يقدر محتوى كوب واحد من اليقطين بـ8 جرامات فقط من الكربوهيدرات، مقابل 27 جراما في كوب من البطاطا الحلوة.

الأطعمة منخفضة الكربوهيدرات مثل اليقطين تؤدي إلى ارتفاع أقل في سكر الدم.

بالإضافة إلى، البطاطا الحلوة مصدراً جيداً للألياف، إذ يحتوي كوب واحد منها على حوالي 4 جرامات، ما يبطئ عملية الهضم ويساعد على امتصاص السكر تدريجياً.

مؤشر سكر الدم

يتشابه مؤشرا سكر الدم لكل من اليقطين والبطاطا الحلوة عند مستوى حوالي 60، وهو مؤشر معتدل، ورغم ذلك، كلاهما مناسباً لإدارة ارتفاع سكر الدم بفضل كثافتهما الغذائية العالية.

السعرات الحرارية والكربوهيدرات المعقدة

اليقطين يحتوي على سعرات حرارية أقل من البطاطا الحلوة، ما يسهم في تقليل خطر ارتفاع سكر الدم ومرض السكري عند التحكم في استهلاك السعرات.

تحتوي البطاطا الحلوة على كربوهيدرات معقدة مثل الأميلوبكتين، الذي يهضم ببطء، ما يزيد الشعور بالشبع ويساعد على تقليل استهلاك السعرات على مدار اليوم.

الكمية وتناول البروتين

سواء كان الاختيار بين اليقطين أو البطاطا الحلوة، يبقى التحكم في حجم الحصص هو العامل الأساسي، إذ يمكن لأي طعام أن يرفع سكر الدم إذا تناول بكميات كبيرة.

تناول هذه الأطعمة مع مصادر البروتين يسهم في إبطاء عملية الهضم وإطلاق الغلوكوز تدريجياً، ما يساعد على التحكم في سكر الدم.

أيهما أكثر تغذية

البطاطا الحلوة أكثر كثافة بالعناصر الغذائية مقارنة باليقطين.

يحتوي كلاهما على بيتا كاروتين، مضاد أكسدة يقلل خطر ارتفاع سكر الدم وداء السكري.

اليقطين قد يكون أفضل لإدارة سكر الدم بسبب انخفاض محتواه من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية.

البطاطا الحلوة خياراً مناسباً بفضل الألياف والفيتامينات والمعادن.

فوائد صحية أخرى

تقليل الالتهابات

تساعد العناصر الغذائية في البطاطا الحلوة على تقليل الالتهابات وتحسين الاستجابة المناعية، واليقطين يحتوي أيضاً على مضادات أكسدة تدعم الجهاز المناعي.

صحة القلب

الألياف ومضادات الأكسدة في البطاطا الحلوة تعمل على تقليل الالتهابات والكوليسترول الضار LDL وزيادة الكوليسترول الجيد HDL، بينما اليقطين وبذوره يساعدان على تنظيم ضغط الدم وتقليل مخاطر أمراض القلب.

إنقاص الوزن

استبدال وجبات عالية السعرات بالبطاطا الحلوة الغنية بالعناصر الغذائية يعزز فقدان الوزن، بينما يدعم اليقطين وبذوره جهود إنقاص الوزن بفضل انخفاض السعرات واحتوائهما على ألياف معتدلة.

صحة العين

البيتا كاروتين في البطاطا الحلوة يحافظ على صحة العين ويقي من أمراض مثل الضمور البقعي، اليقطين غني أيضاً باللوتين والزياكسانثين، وهما مفيدان لصحة العين.

تحسين الهضم

الألياف في البطاطا الحلوة تغذي البكتيريا المفيدة في الأمعاء، ما يعزز الهضم ويقوي ميكروبيوم الأمعاء، كما تساعد السكريات المتعددة في اليقطين على دعم صحة الأمعاء.

