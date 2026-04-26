كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة لوند في السويد أن زيادة الوزن لا تؤثر فقط في صحة الإنسان مع التقدم في العمر، بل إن توقيت اكتساب هذا الوزن يعد عاملا حاسما في تحديد خطر الوفاة المبكرة.

ما علاقة بداية السمنة في سن مبكرة بزيادة خطر الوفاة؟

إذ ترتبط السمنة التي تبدأ في مرحلة البلوغ المبكر بارتفاع ملحوظ في معدلات الوفاة، مقارنة بالأشخاص الذين يحافظون على وزن طبيعي لفترة أطول.

كيف يرتبط عمر بداية الإصابة بالسمنة بارتفاع خطر الوفاة؟

أظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين أصيبوا بالسمنة لأول مرة بين سن 17 و29 عاما كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة تقارب 70% لأي سبب خلال فترة المتابعة، مقارنة بمن لم تظهر لديهم السمنة حتى سن 60 عامًا، وفقا لـ "ساينس ألرت".

اعتمدت دراسة على بيانات أكثر من 600 ألف شخص لمتابعة تغير الوزن من سن 17 إلى 60 عاما عبر عدة قياسات، بدلا من قياس واحد، بهدف فهم أنماط زيادة أو فقدان الوزن بدقة أكبر.

كيف تطور تعريف السمنة بين الاعتماد على مؤشر كتلة الجسم والعوامل الحديثة؟

عرف الباحثون بداية السمنة بأنها أول مرة يصل فيها مؤشر كتلة الجسم (BMI) إلى 30 أو أكثر، وهو المعيار المعتمد وقت إجراء قياسات الوزن. إلا أن التعريفات الحديثة للسمنة أصبحت أكثر تطورا، حيث لم تعد تعتمد على مؤشر الكتلة فقط، بل تشمل أيضا عوامل إضافية مثل توزيع الدهون في الجسم والتمييز بين كتلة الدهون وكتلة العضلات.

هل السمنة المبكرة سبب مباشر للوفاة أم عامل خطر مرتبط بأمراض مزمنة؟

ورغم أن الدراسة لا تثبت بشكل مباشر أن زيادة الوزن المبكرة هي السبب الوحيد للوفاة، فإنها تؤكد ما هو معروف علميًا من ارتباط السمنة بعدد كبير من المشكلات الصحية المزمنة.

ما العلاقة بين زيادة الوزن في سن مبكرة واحتمال الوفاة المبكرة؟

تعد النتيجة الأكثر ثباتا أن زيادة الوزن في سن مبكرة ترتبط بارتفاع خطر الوفاة المبكرة في مراحل لاحقة من العمر، مقارنة بالأشخاص الذين يكتسبون وزنًا أقل.

كيف يؤدي استمرار السمنة لفترة طويلة إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة؟

ويرى الباحثون أن السبب المحتمل وراء ذلك هو أن الجسم يظل لفترة أطول تحت الضغط البيولوجي الناتج عن السمنة، مما يزيد من احتمالية الإصابة بمشكلات صحية مزمنة مثل الالتهابات، ومقاومة الأنسولين، وأمراض القلب، وتلف الأعضاء مع مرور الوقت.

ما أبرز الأمراض التي تم تتبعها في الدراسة لقياس ارتباطها بالسمنة؟

قام الفريق البحثي بتتبع معدلات الوفيات العامة، إلى جانب الوفيات الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية، وأنواع مختلفة من السرطان، وداء السكري من النوع الثاني، وهي من أبرز الأمراض المرتبطة بالسمنة.

كيف يرتبط مقدار زيادة الوزن خلال الحياة بخطر الوفاة وأمراض القلب؟

أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين اكتسبوا أكبر قدر من الوزن خلال حياتهم كانوا الأكثر عرضة للوفاة، حيث شكّلت أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، النسبة الأكبر من هذه الحالات.

كيف تسهم مقاومة الأنسولين والالتهابات واضطرابات التخثر في زيادة خطر الوفاة؟

قد يفسر ارتفاع معدلات الوفاة بالتعرض الطويل الأمد لمقاومة الأنسولين والالتهابات المزمنة، إضافة إلى اضطرابات التخثر الناتجة عن المواد التي تفرزها الأنسجة الدهنية.

