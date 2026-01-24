إعلان

منها تعزيز صحة العين.. 5 فوائد مذهلة للبطاطا الحلوة

كتب : نرمين ضيف الله

01:00 ص 24/01/2026

تناول البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي تجعلها خيارًا صحيًا مميزًا يمكن إدخاله في النظام الغذائي اليومي.

فوائدها متعددة تنعكس بشكل إيجابي على صحة الجسم ووظائفه الحيوية وفق "Healthlin".

1- تعزيز صحة الجهاز الهضمي

تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

كما تساهم الألياف في دعم البكتيريا النافعة في الأمعاء، ما يعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

2- دعم صحة القلب

البطاطا الحلوة غنية بالبوتاسيوم، وهو معدن أساسي يساعد على تنظيم ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما أن محتواها من الألياف يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار.

3- تقوية جهاز المناعة

البطاطا الحلوة مصدرًا ممتازًا لفيتامين A، خاصة على هيئة البيتا كاروتين، الذي يلعب دورًا مهمًا في تعزيز كفاءة الجهاز المناعي ومساعدة الجسم على مقاومة العدوى والأمراض.

4- تحسين صحة العين

البيتا كاروتين الموجود بكثرة في البطاطا الحلوة يتحول في الجسم إلى فيتامين A، وهو عنصر ضروري للحفاظ على صحة النظر وتقليل خطر الإصابة بمشكلات الرؤية المرتبطة بالتقدم في العمر.

5- المساعدة في تنظيم مستويات السكر في الدم

على الرغم من مذاقها الحلو، فإن البطاطا الحلوة تتمتع بمؤشر جلايسيمي معتدل، كما تساعد الألياف الموجودة بها على إبطاء امتصاص السكر في الدم، ما يجعلها خيارًا مناسبًا لمرضى السكري عند تناولها باعتدال.

لبطاطا الحلوة البطاطا فوائد البطاطا

