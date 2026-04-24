حذر طبيب من أن تناول الوجبات السريعة أو الخفيفة بشكل متكرر وسريع قد يسبب نتائج عكسية على الجسم، أبرزها زيادة الشعور بالجوع والإفراط في تناول الطعام، وهو ما قد ينعكس على الوزن والصحة العامة مع الوقت.

وبحسب موقع gazeta.ru، قال الدكتور ألكسندر كاليوجين من كلية الطب بجامعة التعليم، ان إشارات الشبع من المعدة لا تصل إلى الدماغ بشكل فوري، بل تحتاج إلى ما بين 15 إلى 20 دقيقة بعد بدء تناول الطعام، وهو ما يفسر سبب تناول كميات أكبر من الطعام عند الأكل السريع.

لماذا نشعر بالجوع بعد الوجبات السريعة؟

تناول الطعام بسرعة يربك آلية الشبع الطبيعية، حيث لا يتمكن الجسم من إرسال إشارات الامتلاء في الوقت المناسب، ما يؤدي إلى استهلاك سعرات حرارية أكثر قبل الشعور بالشبع الفعلي.

كيف تؤثر العادات السريعة على الوزن؟

هذه الوجبات غالبا لا تحسب كوجبة رئيسية، ما يؤدي إلى زيادة غير ملحوظة في إجمالي السعرات اليومية، وقد تتسبب الزيادة البسيطة المستمرة "200 إلى 300 سعرة يوميا" في تراكم الدهون مع مرور الوقت.

هل التوتر له علاقة بالأكل السريع؟

التوتر والقلق يعدان من أبرز أسباب هذا السلوك الغذائي، حيث يؤدي ارتفاع هرمون الكورتيزول إلى زيادة الشهية والرغبة في تناول أطعمة عالية السعرات مثل الحلويات والوجبات السريعة.

ماذا يحدث للجسم مع الاستمرار؟

استمرار هذا النمط الغذائي قد يؤدي إلى اضطراب في توازن السكر والأنسولين في الدم، ما يعزز الشعور بالجوع لاحقا ويزيد احتمالات زيادة الوزن تدريجيا، وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى السمنة المفرطة.

المشكلة الأساسية لا تكمن فقط في نوع الطعام، بل في سرعة تناوله واضطراب نمط الأكل اليومي، وهو ما يؤثر على تنظيم الطاقة داخل الجسم على المدى الطويل.

