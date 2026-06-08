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إعلان مصطفى غريب ومحمد صلاح.. كيف علق الجمهور؟

كتب : معتز عباس

07:35 م 08/06/2026 تعديل في 07:40 م
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    اعلان صلاح ومصطفى غريب
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    تعليقات الجمهور على اعلان مصطفى وصلاح (1)
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فوجئ الجمهور بظهور الفنان مصطفى غريب ، في حملة إعلانية جديدة لإحدى شركات الاتصالات رفقة نجم منتخب مصر وقائد الفراعنة محمد صلاح،والتي طرحت بالتزامن مع الاستعدادات لانطلاق بطولة كأس العالم 2026، بمشاركة عالم الآثار المصري الشهير زاهي حواس.

وجاء الإعلان في إطار كوميدي طريف، حيث تبادل مصطفى غريب ومحمد صلاح مجموعة من المواقف الساخرة والرسائل التحفيزية، التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وخلال الإعلان، جاء حديث مصطفى غريب ومحمد صلاح كالتالي:

مصطفى غريب: ألو يا صلاح أنت فين أنا في اليونان

صلاح: احنا خلاص دخلنا المعسكر

مصطفى غريب: طب أنا هرجع وأجيب أول تذكرة وعايزين المرة دي نتفرعن عليهم يا صلاح

صلاح: نتفرعن عليهم ازاي يا مصطفى

مصطفى غريب: أنا عايز أي فريق قدامنا ينسحب من خوفو

صلاح: آه.. الفراعنة الي هي دي

مصطفى غريب: وعاوزك ونبي يا صلاح تلم اللاعيبة حواليك حابي عليهم
صلاح: ماشي حلوة يا مصطفى

تعليقات الجمهور على إعلان مصطفى وصلاح

حقق الإعلان تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "حريفة"، "كوميديان مصر الأول"، "أديلو افيهات"، "ارحم الراجل يا مصطفى".

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مونديال 2026 كاس العالم إعلانات النجوم مصطفى غريب محمد صلاح

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