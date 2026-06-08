أعلنت هيئة قناة السويس حزمة من التعديلات الجديدة على الرسوم الإضافية المفروضة على عدد من فئات السفن العابرة للقناة في الاتجاهين، في إطار تحديث سياسات التسعير المرتبطة بحركة النقل البحري العالمية.

وأكدت الهيئة أن جميع الرسوم الإضافية الواردة في القرارات تعد رسومًا مؤقتة، قابلة للتعديل أو الإلغاء وفقًا لمتغيرات سوق النقل البحري العالمي.

رسوم جديدة على سفن الحاويات



قررت الهيئة فرض رسوم إضافية على سفن الحاويات المدرجة ضمن الفئة (7) سواء المحملة أو الفارغة بنسبة 12% من إجمالي رسوم العبور في الاتجاهين.

وأوضحت أن إجمالي الرسوم يشمل الرسوم الأساسية مضافًا إليها الرسوم الإضافية الخاصة بأدوار الحاويات فوق سطح السفينة.

تعديل رسوم ناقلات البترول الخام



شملت التعديلات رفع الرسوم الإضافية على ناقلات البترول الخام، حيث أصبحت الناقلات المحملة 37% بدلًا من 25% من رسوم العبور العادية، بينما ارتفعت الناقلات الفارغة إلى 27% بدلًا من 15%.

زيادة على ناقلات المشتقات البترولية



كما تم تعديل الرسوم الإضافية لناقلات المشتقات البترولية لتصبح 37% للناقلات المحملة بدلًا من 25%، و27% للناقلات الفارغة بدلًا من 15%.

تعديلات على سفن الصب الجاف



رفعت الهيئة الرسوم الإضافية على سفن الصب الجاف لتصبح 22% بدلًا من 10% من رسوم العبور الأساسية.

رسوم جديدة لناقلات الغاز والمواد الكيميائية



شملت القرارات رفع الرسوم الإضافية على ناقلات الغاز البترولي المسال (LPG) لتصبح 32% بدلًا من 20%، وكذلك ناقلات المواد الكيميائية والسوائل الأخرى إلى 32% بدلًا من 20%.

تعديل رسوم البضائع العامة وسفن متعددة الأغراض



تم رفع الرسوم الإضافية لتصبح 26% بدلًا من 14% على سفن البضائع العامة وسفن متعددة الأغراض وسفن المثقلات.

زيادة على سفن الدحرجة



قررت الهيئة رفع الرسوم الإضافية على سفن الدحرجة لتصبح 26% بدلًا من 14% من رسوم العبور.

تعديلات على ناقلات السيارات



شملت القرارات رفع الرسوم الإضافية لناقلات السيارات، حيث أصبحت في اتجاه الشمال 26% بدلًا من 14%، بينما فُرضت نسبة 12% في اتجاه الجنوب.

رفع رسوم الوحدات العائمة والسفن الأخرى



كما تم تعديل الرسوم الإضافية لتصبح 26% بدلًا من 14% لكل من الوحدات العائمة الخاصة والسفن الأخرى ضمن الفئة (13).

أكدت هيئة قناة السويس أن جميع التعديلات تُعد مؤقتة وتخضع للمراجعة المستمرة وفقًا لتطورات سوق النقل البحري العالمي، بما يتناسب مع حركة التجارة الدولية ومتغيرات السوق.