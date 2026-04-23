يبحث أصحاب الحميات الغذائية والراغبين في إنقاص أوزانهم دائما عن الأكلات والأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، والتي لا تسبب زيادة في الوزن وفي نفس الوقت تكون مشبعة ولا تشعرهم بالجوع بعد تناولها.

ما هي الأكلات المشبعة ولا تزيد الوزن؟

وفي هذا التقرير نوضح أبرز الأكلات المشبعة وأكثرها فائدة، وفق ما ذكره موقع healthline.

1-الشوفان

يعد الشوفان إضافة ممتازة لنظامك الغذائي اليومي، فهو ليس فقط منخفض السعرات الحرارية، بل غني أيضا بالبروتين والألياف، مما يساعدك على الشعور بالشبع.

وتحتوي نصف كوب (40 جراما) من الشوفان الجاف على 154 سعرة حرارية فقط، لكنها غنية بـ 5 جرامات من البروتين و4 جرامات من الألياف، وكلاهما يؤثر بشكل كبير على شهيتك وشعورك بالجوع.

2-الزبادي اليوناني

يعد الزبادي اليوناني مصدرا ممتازا للبروتين، ويمكن إدراجه ضمن نظام غذائي متوازن، إذ أنه وعلى الرغم من اختلاف القيم الغذائية بين العلامات التجارية والنكهات، إلا أن كوبا واحدا (245 جراما) من الزبادي اليوناني الخالي من الدسم يوفر حوالي 150 سعرة حرارية و25 جراما من البروتين.

3-الحساء

على الرغم من أن الحساء ينظر إليه غالبا على أنه مجرد طبق جانبي خفيف وبسيط، إلا أنه قد يكون مشبعا للغاية، وتشير بعض الأبحاث إلى أن الحساء قد يكون أكثر إشباعا من الأطعمة الصلبة، حتى لو كانت مكوناتهما متشابهة.

4-التوت

يعد التوت بما في ذلك الفراولة والتوت الأزرق والتوت الأحمر والتوت الأسود غنيا بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تحسن صحتك، على سبيل المثال، يحتوي كوب واحد (150 جراما) من التوت الأزرق على 86 سعرة حرارية فقط، ولكنه غني بـ 3.6 جرامات من الألياف، كما يعد التوت مصدرا ممتازا للبكتين، وهو نوع من الألياف الغذائية التي أظهرت الدراسات التي أجريت على البشر والحيوانات أنها تبطئ عملية إفراغ المعدة وتزيد من الشعور بالشبع.

5-البيض

يعد البيض مصدرا غنيا جدا بالعناصر الغذائية، فهو منخفض السعرات الحرارية ولكنه غني بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية، إذ تحتوي البيضة الكبيرة الواحدة على ما يقارب 72 سعرة حرارية، و6 جرامات من البروتين، ومجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن الهامة، وتشير الدراسات إلى أن بدء اليوم بتناول وجبة من البيض يعزز الشعور بالشبع.

6-الفشار

بفضل محتواه العالي من الألياف، يتصدر الفشار قائمة الوجبات الخفيفة منخفضة السعرات الحرارية والأكثر إشباعا، وعلى الرغم من أن كوبا واحدا (8 جرامات) من الفشار المعد بالهواء يحتوي على 31 سعرة حرارية فقط، إلا أنه غني بـ 1.2 جرام من الألياف الغذائية، أي ما يصل إلى 5% من احتياجك اليومي من الألياف والتي لا تقتصر فوائدها على إبطاء عملية الهضم لتعزيز الشعور بالشبع، بل إنها تساعد أيضا على استقرار مستوى السكر في الدم .

