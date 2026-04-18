وائل صلاح: السمنة بعد الأربعين تؤثر على الحياة الزوجية والأداء اليومي

كتب : أحمد الضبع

08:00 ص 18/04/2026

كشف الدكتور وائل صلاح، استشاري العلاج الطبيعي والتغذية، عن تأثيرات غير مباشرة للسمنة لدى السيدات بعد الأربعين، تمتد إلى الحياة اليومية والعلاقات الأسرية.

وأوضح صلاح في تصريحات لـ"مصراوي" أن زيادة الوزن وما يصاحبها من مشكلات صحية مثل الإرهاق وضيق التنفس عند بذل مجهود بسيط، تؤثر على قدرة المرأة على أداء مهامها اليومية داخل المنزل. وأضاف أن بعض السيدات يعانين من التعب حتى مع الأنشطة البسيطة مثل صعود السلم أو الحركة داخل المنزل.

وأشار إلى أن تكرار الشكوى من الألم والتردد المستمر على الأطباء ومراكز التحاليل قد ينعكس على الحالة النفسية للأسرة، كما قد يؤثر على العلاقة الزوجية نتيجة الضغوط الصحية والمادية.

وشدد على أهمية الوقاية والتدخل المبكر للحفاظ على التوازن الصحي والنفسي داخل الأسرة.

اقرأ أيضا:

لا تتجاهلها.. متى تكون نغزة الصدر إنذارا خطيرا للقلب؟

5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها

5 عادات بسيطة للحفاظ على صحة القلب

استشاري تغذية يحذر من السمنة بعد الأربعين: تفتح باب الأمراض المزمنة
نصائح طبية

استشاري تغذية يحذر من السمنة بعد الأربعين: تفتح باب الأمراض المزمنة
الجنايات تستكمل محاكمة 6 متهمين في "خلية داعش أكتوبر"
حوادث وقضايا

الجنايات تستكمل محاكمة 6 متهمين في "خلية داعش أكتوبر"
أول رد فعل من خوان بيزيرا بعد تأهل الزمالك لنهائي كأس الكونفدرالية
رياضة محلية

أول رد فعل من خوان بيزيرا بعد تأهل الزمالك لنهائي كأس الكونفدرالية
رئيس البرلمان الإيراني: ترامب أدلى بسبعة ادعاءات كاذبة بشأن المفاوضات
شئون عربية و دولية

رئيس البرلمان الإيراني: ترامب أدلى بسبعة ادعاءات كاذبة بشأن المفاوضات
إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز بعد نحو 24 ساعة من إعادة فتحه
شئون عربية و دولية

إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز بعد نحو 24 ساعة من إعادة فتحه

