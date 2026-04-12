كشف الفنان خالد الصاوي عن التحولات الكبيرة التي طرأت على حياته بعد تبني نمط صحي جديد، والتي تسببت في فقدانه كثير من الوزن.

رحلة خالد الصاوي مع فقدان الوزن

أوضح الصاوي خلال لقائه ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا ،المذاع عبر قناة cbc، اليوم، أنه أجرى جراحة تكميم المعدة، إلى جانب التزامه بنظام غذائي صحي تحت إشراف متخصصين، مشيرًا إلى أن الرياضة كانت عنصرًا أساسيًا في رحلته، حيث حرص على ممارسة التمارين بشكل منتظم.

وأضاف أن الالتزام بالتفاصيل اليومية الصغيرة، مثل مواعيد النوم والاستيقاظ وتنظيم الوجبات، كان له تأثير كبير في تحقيق نتائج ملموسة، مؤكدًا أن النجاح لا يعتمد فقط على الخطط الكبيرة، بل على الاستمرارية في تنفيذ الخطوات البسيطة.

تحذيرات من حقن التخسيس

وحذر الصاوي من اللجوء إلى الحلول السريعة مثل "حقن التخسيس" دون استشارة طبية، موضحًا أنها صُممت في الأساس لمرضى السكري، وقد تمثل خطرًا على غيرهم، داعيًا الشباب إلى اتباع الطرق الصحية الآمنة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية عدم الاستسلام للأفكار السلبية أو الاكتئاب، مشيرًا إلى أنه مر بفترات صعبة، لكنه تمكن من تجاوزها بالإرادة والالتزام، مؤكدًا أن الحفاظ على الصحة هو الطريق الحقيقي لاستعادة الثقة بالنفس وحب الحياة.

أحدث أعمال خالد الصاوي الدرامية

شارك خالد الصاوي بطولة مسلسل أولاد الراعي في رمضان 2026، بمشاركة ماجد المصرى، أحمد عيد، نرمين الفقي، أمل بوشوشة، غادة طلعت، إيهاب فهمي، إيناس كامل، فادية عبد الغني، سامح السيد، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف من النجوم.

