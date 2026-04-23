في كثير من الأحيان قد نكون نحن سببا في التأثير سلبا على صحتنا، عن طريق قيامنا ببعض العادات اليومية الخاطئة دون أن ننتبه.

كيف يتأثر جهاز المناعة بالعادات اليومية؟

ومن بين أجهزة الجسم التي تتأثر بعاداتنا اليومية هو جهاز المناعة، فهناك الكثيرون يقومون ببعض الأفعال الخاطئة بشكل يومي دون الانتباه إلى أن مثل هذه الأفعال تضعف المناعة وبالتالي تجلب الأمراض بشكل أسرع وأسهل.

وفي التقرير التالي نكشف أبرز هذه العادات الخاطئة التي يجب التوقف عنها تماما حفاظا على الصحة العامة، وذلك وفق ما ذكره موقع health.

التدخين

يعد التدخين ضارا جدا بجهاز المناعة، كما أنه يلحق الضرر بالرئتين. وهو شديد السمية لدرجة أن أخصائيي التغذية غالبا ما ينصحون المدخنين بزيادة تناولهم لفيتامين سي.

وذلك لأن المدخنين يحتاجون إلى مضادات أكسدة إضافية لمكافحة الآثار السلبية للتدخين.

الأطعمة المصنعة

تشمل الأطعمة المصنعة بكثرة رقائق البطاطس، والبسكويت، والحبوب المكررة، واللحوم المصنعة. عند تناول هذه الأطعمة يوميا، يقل حجم الحصة الغذائية المتاحة للأطعمة الأكثر فائدة، مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الغنية بالألياف.

كما يؤدي انخفاض استهلاك هذه العناصر الغذائية الأساسية إلى تقليل قدرة جهاز المناعة على مقاومة الأمراض أو التعافي منها بسرعة.

التوتر

يسبب التوتر التهابات تؤثر سلبا على جهاز المناعة. حاول قدر الإمكان تقليل التوتر، كأن تأخذ أنفاسا عميقة عند الشعور بالتوتر، أو تخرج للمشي. ممارسة الرياضة بانتظام مفيدة لمستويات السكر في الدم، وللتخفيف من التوتر، ولصحتك العامة.

قلة النوم

على الرغم من أن النوم غالبا ما يكون أقل أهمية في حياتنا المزدحمة، إلا أنه يؤثر بشكل كبير على صحتنا وقدرتنا على مقاومة الفيروسات والأمراض.

سواء كنت كبيرا في السن أو صغيرا، من المهم الحصول على قسط كاف من النوم ليلا، إذ أنه أثناء النوم، تستعيد أجسامنا توازنها، حيث تخضع لعمليات ترميم وتجديد واسعة النطاق.

