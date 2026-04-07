يفرط بعض الأشخاص في تناول مشروبات يومية التي قد تبدو آمنة، لكنها تحمل تأثيرا تراكميا قد يجهد وظائف الكلى تدريجيا دون ظهور أعراض مبكرة واضحة.

ما المشروبات التي قد تؤثر على صحة الكلى؟

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، إن بعض المشروبات الشائعة قد تمثل عبئا تدريجيا على الكلى عند تناولها بشكل يومي ومنتظم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل الضغط أو السكري.

وأوضح "صلاح" في تصريحات لمصراوي أن المشروبات الغازية تعد من أكثر الأنواع التي تستدعي الحذر، نظرا لاحتوائها على نسب مرتفعة من السكر والفوسفور، ما قد يزيد من الضغط على وظائف الكلى مع الوقت.

وأضاف أن مشروبات الطاقة تمثل خطورة إضافية بسبب الجرعات العالية من الكافيين والمنبهات، والتي قد تؤثر على توازن السوائل وضغط الدم، وهو ما ينعكس بشكل غير مباشر على كفاءة الكلى.

هل العصائر الجاهزة والقهوة آمنة؟

وأشار إلى أن العصائر الصناعية الجاهزة تحتوي على سكريات مضافة ومواد حافظة قد تؤثر سلبا على التمثيل الغذائي وتزيد العبء على أجهزة الإخراج، بينما الإفراط في القهوة والشاي قد يؤدي إلى فقدان نسبي للسوائل واضطراب في توازن الأملاح.

وأكد أخصائي التغذية العلاجية أن الخطورة لا تكمن في الاستهلاك العرضي، وإنما في الاعتماد اليومي المستمر على هذه المشروبات بدلا من البدائل الصحية، موضحا أن التأثير "تراكمي وبطيء".

نصائح للحفاظ على صحة الكلى

ونصح بضرورة الاعتماد على المياه الطبيعية كمصدر أساسي للترطيب، مع تقليل السكريات الصناعية، والحد من مشروبات الطاقة، وإجراء فحوصات دورية لوظائف الكلى خاصة للفئات الأكثر عرضة للخطر.

مرض الكلى المزمن.. علامات مبكرة وخطوات للوقاية

هذا ما تفعله مرق الدجاج لمرضي الكلي- مفاجأة

جمال شعبان يحذر من عادة يفعلها أغلب المصريين