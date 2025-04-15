6 نصائح ذهبية للحفاظ على صحة الكبد

الكبد عضوًا حيويًا في جسم الإنسان، فهو يؤدي دورا محوريا في الحفاظ على التوازن الهرموني الدقيق، وتنظيم عمليات الأيض المعقدة، ودعم الجهاز الهضمي بكفاءة.

في هذا السياق، قدمت خبيرة التغذية براتيما ناجاراج، مجموعة من الخطوات البسيطة والفعالة للحفاظ على صحة الكبد وتعزيز أدائه، وفقا لموقع " Hindustan Times".

1. تناول الخضراوات الصليبية:

الخضراوات، التي تشمل البروكلي والملفوف والقرنبيط والكرنب، غنية بمركبات الكبريت التي تدعم بشكل فعال عملية إزالة السموم من الكبد وتعزيز استقلاب هرمون الإستروجين.

2. إضافة الأعشاب إلى نظامك الغذائي:

يمكن تعزيز قدرة الكبد على التخلص من السموم من خلال الاستعانة ببعض الأعشاب الطبية المعروفة بفوائدها الداعمة لوظائف الكبد.

من بين هذه الأعشاب شوك الحليب، الهندباء، عرق السوس، والكركم، والتي يمكن إضافتها إلى النظام الغذائي أو تناولها كمكملات غذائية بعد استشارة الطبيب المختص.

3. شرب ماء الليمون الدافئ:

شرب كوب من الماء الدافئ المضاف إليه عصير الليمون صباحا يعمل على تحفيز وظائف الكبد وتحسين عملية الهضم، بالإضافة إلى دعم قدرة الجسم الطبيعية على التخلص من السموم المتراكمة.

4. تجنب مُجهدات الكبد:

من الضروري الحد من استهلاك المواد التي تُرهق الكبد وتعيق قدرته على أداء وظائفه بكفاءة، يشمل ذلك الكافيين بكميات كبيرة، السكر المضاف، الأطعمة المصنعة التي تحتوي على مواد حافظة ودهون غير صحية، والوجبات السريعة التي تفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية.

5. الترطيب أساس الصحة:

شرب كميات كافية من الماء أمرًا حيويًا لصحة الكبد وعمله، لذا من الضروري بشرب ما لا يقل عن 2 إلى 3 لترات (8 إلى 12 كوبًا) من الماء يوميًا للمساعدة في طرد السموم بفعالية والحفاظ على وظائف الكبد في أفضل حالاتها.

6. التعرق طريق للتخلص من السموم:

عملية التعرق من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أو استخدام ساونا الأشعة تحت الحمراء يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على صحة الكبد، فمن خلال التعرق، يساعد الجسم الكبد على التخلص من بعض السموم عبر الجلد، ما يخفف العبء عليه.

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