طور باحثون من جامعة كاليفورنيا في سان دييجو غرسة طبية مبتكرة قد تمثل نقلة نوعية في علاج انقطاع النفس الانسدادي النومي.

ما هو انقطاع النفس الانسدادي النومي؟

هو اضطراب شائع يتسبب في توقف متكرر للتنفس أثناء النوم نتيجة ارتخاء عضلات الحلق وانسداد مجرى الهواء، ما يؤدي إلى الشخير والاستيقاظ المفاجئ، وقد يرتبط على المدى الطويل بمضاعفات خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتات الدماغية، بحسب ديلي ميل.

ويعتمد العلاج التقليدي لهذا الاضطراب على جهاز ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر (CPAP)، إلا أن العديد من المرضى يواجهون صعوبة في استخدامه بشكل منتظم.

تحفيز العصب تحت اللسان

في المقابل، قدم الباحثون غرسة جديدة تعرف باسم “تحفيز العصب تحت اللسان القريب” (pHGNS)، وهي جهاز صغير يزرع تحت الجلد في أعلى الصدر ويتصل بعصب في الرقبة مسؤول عن حركة اللسان.

وعند تشغيله أثناء النوم، يرسل نبضات كهربائية خفيفة تعمل على تنشيط عضلات اللسان، مما يساعد على إبقاء مجرى الهواء مفتوحًا ومنع انسداده.

ويشبه الجهاز في حجمه جهاز تنظيم ضربات القلب، ويعمل ببطارية قابلة للشحن، مع سهولة أكبر في التركيب مقارنة بالإصدارات السابقة.

وشملت التجربة السريرية 104 بالغين يعانون من انقطاع النفس الانسدادي المتوسط، حيث قُسم المشاركون إلى مجموعتين، تلقت إحداهما العلاج الفعال بعد شهر من الزراعة، بينما بقيت المجموعة الأخرى دون تشغيل الجهاز لمدة سبعة أشهر.

وأظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في المجموعة التي استخدمت الغرسة، حيث انخفضت نوبات توقف التنفس بنسبة تجاوزت 58%، وتحسن مستوى الأكسجين وجودة النوم، إضافة إلى انخفاض واضح في النعاس والتعب خلال النهار.

كما تراجعت شدة الحالة من مستويات خطيرة إلى خفيفة لدى عدد كبير من المرضى، دون تسجيل مضاعفات خطيرة، وكانت الآثار الجانبية محدودة مثل ألم موضعي أو صداع مؤقت لدى نسبة قليلة.

وبعد تفعيل الجهاز لاحقا لدى المجموعة غير المعالجة، تحسنت نتائجها أيضًا، ما عزز فعالية التقنية بشكل عام.

وخلص الباحثون إلى أن هذه الغرسة تمثل خيارا واعدا وآمنا للمرضى غير القادرين على استخدام أجهزة CPAP، مع التأكيد على الحاجة إلى مزيد من الدراسات طويلة المدى لتقييم تأثيرها على الوقاية من المضاعفات الصحية الخطيرة.