تعرف الفاكهة بفوائدها الصحية العديدة، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة القلب وتساعد في تنظيم ضغط الدم وتقوية المناعة.

لكن يبقى السؤال الذي يثير الجدل دائما: هل هناك وقت محدد لتناول الفاكهة يضمن الحصول على أقصى فائدة منها؟

وبحسب ما نشره موقع "NDTV"، فإن توقيت تناول الفاكهة قد يؤثر على طريقة استفادة الجسم منها، إلا أن الأهم يظل إدراجها ضمن نظام غذائي متوازن ومتنوع.

هل تناول الفاكهة صباحا أفضل؟

تناول الفاكهة في الصباح وعلى معدة فارغة قد يساعد على تنشيط الجهاز الهضمي وتزويد الجسم بالطاقة اللازمة لبدء اليوم، كما أنها تهضم بسهولة نسبيا وتمنح شعورا بالحيوية والنشاط.

ورغم شيوع هذه الفكرة، فإن الأدلة العلمية لا تؤكد وجود أفضلية مطلقة لتناول الفاكهة في وقت محدد من اليوم، سواء صباحا أو خلال فترة الظهيرة.

هل تناول الفاكهة مع الوجبات يضر الهضم؟

تنتشر اعتقادات بأن تناول الفاكهة مع الطعام يؤدي إلى تخمرها داخل المعدة أو يسبب مشكلات هضمية، إلا أن الخبراء يؤكدون أن هذه المزاعم غير مدعومة بأدلة علمية.

في المقابل، تساعد الألياف الموجودة في الفاكهة على إبطاء عملية الهضم قليلا، ما يمنح شعورا بالشبع لفترة أطول ويساهم في الحفاظ على مستويات الطاقة خلال اليوم.

ماذا عن مرضى السكري؟

بالنسبة لمرضى السكري، قد يكون توقيت تناول الفاكهة أكثر أهمية، فتناولها بمفردها قد يؤدي إلى امتصاص السكريات بشكل أسرع.

لذلك ينصح بتناول الفاكهة مع مصدر للبروتين أو الدهون الصحية أو الأطعمة الغنية بالألياف، مثل المكسرات أو الزبادي، للمساعدة على إبطاء امتصاص السكر وتقليل تأثيره على مستويات الجلوكوز في الدم.

هل الفاكهة بين الوجبات خيار جيد؟

يعتبر تناول الفاكهة بين الوجبات من العادات الغذائية الصحية، إذ تساعد على الحد من الشعور بالجوع وتوفر للجسم جرعة من العناصر الغذائية المهمة دون اللجوء إلى الوجبات الخفيفة عالية السعرات الحرارية.

هل هناك وقت مثالي لتناول الفاكهة؟

يشير الخبراء إلى أنه لا يوجد وقت سحري أو مثالي لتناول الفاكهة، ففوائدها تبقى موجودة سواء تم تناولها صباحا أو بين الوجبات أو ضمن الوجبات الرئيسية.

لكن ينصح بالاعتدال في الكميات، لأن الإفراط في تناول الفاكهة قد يؤدي إلى بعض المشكلات الهضمية، مثل الانتفاخ أو الإسهال، بسبب محتواها المرتفع من الألياف.