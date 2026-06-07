مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يعاني كثير من الأشخاص من الشعور بالإرهاق والهبوط المفاجئ، وهي حالة قد تؤثر على النشاط اليومي والقدرة على التركيز وأداء المهام المعتادة.

أن الطقس الحار لا يقتصر تأثيره على الشعور بالانزعاج فقط، بل قد يؤدي إلى عدد من التغيرات الجسدية التي تتسبب في التعب والإجهاد، خاصة مع إهمال بعض العادات الصحية المهمة، وفقًا لما ورد عبر صحيفة، healthline.

- الجفاف ونقص السوائل

يُعد فقدان الجسم لكميات كبيرة من السوائل بسبب التعرق من أكثر أسباب الهبوط شيوعا خلال الصيف، وعندما لا يتم تعويض هذه السوائل بشرب الماء بشكل كاف، قد يشعر الشخص بالدوخة والإرهاق والصداع.

- انخفاض ضغط الدم

تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تمدد الأوعية الدموية، ما قد يتسبب في انخفاض ضغط الدم لدى بعض الأشخاص، وهو ما ينعكس في صورة دوخة أو ضعف عام وشعور بالإجهاد.

- نقص الأملاح والمعادن

مع التعرق المستمر يفقد الجسم كميات من الأملاح والمعادن المهمة مثل الصوديوم والبوتاسيوم، ما قد يؤدي إلى الشعور بالوهن وتشنجات العضلات وضعف الطاقة.

- اضطرابات النوم

يعاني كثيرون من صعوبة النوم أو الاستيقاظ المتكرر بسبب الحرارة المرتفعة، وهو ما يؤثر على جودة النوم ويؤدي إلى الشعور بالتعب والإرهاق خلال النهار.

- سوء التغذية أو تخطي الوجبات

قد يفقد البعض شهيتهم للطعام في الطقس الحار أو يعتمدون على وجبات خفيفة غير متوازنة، ما يؤدي إلى انخفاض مستويات الطاقة والشعور بالهبوط المفاجئ.

كيف تتجنب الإرهاق في الصيف؟

ينصح بشرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم، وتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، مع الحرص على الحصول على قسط كاف من النوم.