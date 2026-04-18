كشف الدكتور وائل صلاح، استشاري العلاج الطبيعي والتغذية، عن تأثيرات غير مباشرة للسمنة لدى السيدات بعد الأربعين، تمتد إلى الحياة اليومية والعلاقات الأسرية.

وأوضح "صلاح" في تصريحات لـ"مصراوي" أن زيادة الوزن وما يصاحبها من مشكلات صحية مثل الإرهاق وضيق التنفس عند بذل مجهود بسيط، تؤثر على قدرة المرأة على أداء مهامها اليومية داخل المنزل.

وأضاف أن بعض السيدات يعانين من التعب حتى مع الأنشطة البسيطة مثل صعود السلم أو الحركة داخل المنزل.

هل تؤثر السمنة بعد الأربعين على العلاقة الزوجية؟

وأشار إلى أن تكرار الشكوى من الألم والتردد المستمر على الأطباء ومراكز التحاليل قد ينعكس على الحالة النفسية للأسرة، كما قد يؤثر على العلاقة الزوجية نتيجة الضغوط الصحية والمادية.

وشدد على أهمية الوقاية من السمنة، والتدخل المبكر للحفاظ على التوازن الصحي والنفسي داخل الأسرة.

اقرأ أيضا:

