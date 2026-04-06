هبوط ضغط الدم حالة شائعة تحدث عندما يكون ضغط الدم أقل من المستوى الطبيعي، وتؤثر هذه الحالة على تدفق الدم إلى أعضاء الجسم الحيوية.

على الرغم من أن انخفاض الضغط يكون طبيعيا لبعض الأشخاص، إلا أنه في بعض الحالات يمكن أن يؤدي إلى أعراض مزعجة أو حتى مضاعفات صحية.

في السطور التالية، إليكم علامات تخبرك أن ضغطك منخفض، وفقا لموقع "thehealth".

ماذا يعني انخفاض ضغط الدم؟

يشير ضغط الدم إلى القوة التي يمارسها الدم على جدران الشرايين أثناء ضخه، وقراءة أقل من 90/60 ملم زئبق منخفضة، بينما يتمتع بعض الأشخاص بضغط دم منخفض طبيعي دون أي أعراض، يعاني آخرون من مشكلات صحية تعيق حياتهم اليومية.

ما أعراض هبوط ضغط الدم؟

تشمل الأعراض الأكثر شيوعا:

الدوخة والدوار.

الإغماء.

مشكلات الرؤية.

التعب المستمر.

قلة التركيز.

يعاني بعض الأشخاص من انخفاض ضغط الدم الانتصابي، حيث يشعرون بالدوخة عند الانتقال بسرعة من وضعية الجلوس إلى الوقوف، ما يعرضهم للحوادث والإصابات.

كيف يؤثر انخفاض الضغط على الطاقة والإنتاجية؟

مع انخفاض ضغط الدم، يواجه الجسم صعوبة في توصيل الأكسجين والمغذيات للأعضاء الحيوية مثل الدماغ والعضلات، ما يؤدي إلى:

انخفاض مستوى الطاقة.

شعور بالإرهاق عند أداء المهام اليومية.

تراجع القدرة على التركيز والعمل.

انخفاض الدافع العام والنشاط البدني.

ما مخاطر السقوط والإصابات المرتبطة بانخفاض ضغط الدم؟

يزداد خطر السقوط عند حدوث دوار أو نوبات إغماء، خاصة لدى كبار السن، ويؤدي الهبوط المفاجئ في ضغط الدم عند الوقوف إلى صعوبة في أداء الأنشطة اليومية بشكل مستقل، وإصابات جسدية مثل الكسور.

ما أسباب انخفاض ضغط الدم الشائعة؟

الجفاف ونقص السوائل.

قلة الحركة والنشاط البدني.

سوء التغذية.

مشاكل في القلب والأوعية الدموية.

اختلال التوازن الهرموني.

وفي بعض الحالات، يكون انخفاض الضغط علامة على مشكلات صحية أكثر خطورة تستدعي الذهاب للطبيب فورا.

كيف يمكن السيطرة على انخفاض الضغط؟

يمكن اتباع خطوات بسيطة لتخفيف الأعراض:

الحفاظ على رطوبة الجسم بشرب الماء بانتظام.

تناول وجبات خفيفة ومتوازنة.

استشارة الطبيب بشأن تناول الملح بشكل مناسب.

النهوض ببطء من وضعية الجلوس أو الاستلقاء.

ارتداء الجوارب الضاغطة لتحسين الدورة الدموية.

متى يجب زيارة الطبيب؟

على الرغم من أن الدوار الطفيف لا يكون خطيرا، إلا أن هناك علامات تستدعي الانتباه:

انخفاض حاد وسريع في ضغط الدم.

الإغماء المتكرر.

الألم في الصدر أو صعوبة التنفس.