5 فئات ممنوعون من تناول "الفسيخ" في شم النسيم

كتب : أسماء العمدة

02:00 م 13/04/2026

مع اقتراب احتفالات شم النسيم، "يتصدر " الفسيخ"، قائمة الأطعمة التقليدية التي يحرص المصريون على تناولها سنويا.

في هذا التقرير، نستعرض الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ، وفقا لما ذكره الدكتور معتز القيعي.

مرضى الضغط المرتفع

نظرا لاحتوائه على نسب عالية جدًا من الأملاح، ما قد يؤدي إلى ارتفاع خطير في ضغط الدم.

مرضى الكلى

لأن الكلى قد لا تتحمل كميات الصوديوم الكبيرة، مما يزيد من احتمالية تدهور الحالة الصحية.

مرضى القلب

الأملاح الزائدة تؤثر بشكل مباشر على صحة القلب وتزيد من خطر المضاعفات.

النساء الحوامل

بسبب خطر التسمم الغذائي والبكتيريا التي قد تؤثر على صحة الأم والجنين.

الأطفال وكبار السن

لضعف جهازهم المناعي، ما يجعلهم أكثر عرضة للتسمم.

كيف يسبب الفسيخ التسمم؟

وأكد، يتم تصنيع الفسيخ عبر تخمير السمك في بيئة مالحة لفترة طويلة، وهي عملية قد تسمح بنمو بكتيريا خطيرة مثل "كلوستريديوم بوتيولينوم"، التي تفرز سمومًا قد تؤدي إلى شلل الجهاز العصبي في الحالات الشديدة.

متى تظهر أعراض التسمم؟

تظهر الأعراض غالبا خلال 6 إلى 24 ساعة من تناول الفسيخ، وقد تشمل

- غثيان وقيء

- صعوبة في الرؤية أو الكلام

- ضعف في العضلات

- صعوبة في التنفس

لماذا يحذر الأطباء سنويا من تناول الفسيخ؟

وأشار إلى أن رغم حملات التوعية، تتكرر حالات التسمم كل عام بسبب، شراء الفسيخ من مصادر غير موثوقة، وسوء التخزين

وتحضيره بطرق غير صحية.

هل يمكن تناول الفسيخ بأمان؟

وأختتم القيعي حديثه:" شراء الفسيخ من أماكن موثوقة فقط، وتناوله بكميات معتدلة، وإضافة الليمون والخل دون الاعتماد عليهما كوسيلة قتل للبكتيريا، وعدم تناوله إذا كانت رائحته أو لونه غير طبيعي".

انتهاء التفويج.. "السياحة": مراجعة نهائية لملفات الحجاج قبل انطلاق الحج
7 نصائح مهمة لتناول الفسيخ والرنجة دون مخاطر.. واحذر هذه الأعراض
بينها مصر.. أكسيوس تكشف عن تحرك ثلاثي لإحياء مفاوضات إيران: "الباب لم يُغلق"
ارتفاع النفط.. شعبة البترول: كل دولار زيادة يرفع عبء موازنة مصر بـ 4 مليارات
