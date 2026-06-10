إعلان

البنك الأهلي يحدث نظام التركات لتسريع الإجراءات

كتب : منال المصري

05:20 م 10/06/2026

البنك الأهلي المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن البنك الأهلي المصري عن إجراء تحديثات شاملة على نظام التركات، بما يساهم في تسريع إجراءات تصفية التركات وصرف الأنصبة للورثة، وتقديم خدمات أكثر مرونة وكفاءة بما يتوافق مع أفضل الممارسات المصرفية.

ما الهدف من تحديث نظام التركات؟

وتأتي هذه التحديثات في إطار استراتيجية البنك للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، حيث تم اختصار الوقت المستغرق لتصفية التركات وإضافة الأنصبة للورثة، إلى جانب تطوير منظومة العمل بما يضمن سرعة ودقة تنفيذ الإجراءات المختلفة.

وشملت التحديثات الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة من خلال شركة I-Score للإخطار اليومي بحالات الوفاة، بما يتيح اتخاذ الإجراءات المصرفية اللازمة بصورة آلية، إضافة إلى إتاحة تقديم خدمات تصفية التركات وصرف الأنصبة من خلال أي فرع من فروع البنك على مستوى الجمهورية دون التقيد بالفرع التابع له العميل المتوفى.

كما أتاح البنك إمكانية استكمال إجراءات التصفية بحضور وريث واحد فقط نيابة عن باقي الورثة، وفقًا للمستندات القانونية المطلوبة، بالإضافة إلى توفير خيارات متعددة للتعامل مع الشهادات الادخارية الخاصة بالعميل المتوفى، سواء من خلال تصفيتها أو نقل ملكيتها إلى الورثة الشرعيين بالقيمة الاسمية وبنفس شروط الإصدار وتاريخ الشراء الأصلي.

الحسابات الشخصية للورثة

وتضمنت التحديثات أيضًا إتاحة مرونة أكبر في آليات صرف الأنصبة، من خلال التحويل إلى الحسابات الشخصية للورثة أو إلى بطاقات الدفع المسبق وفقًا للضوابط المنظمة، فضلًا عن إمكانية التحويل إلى بنوك أخرى للورثة من عملاء البنك، مع منح كل وريث حرية اختيار آلية الصرف المناسبة له.

وفي إطار تعزيز التواصل مع العملاء، أصبح النظام يتيح إرسال رسائل نصية للورثة فور الانتهاء من إجراءات التصفية أو نقل ملكية الشهادات، بما يضمن إبلاغهم بجميع المستجدات المتعلقة بالتركة.

وأولى البنك اهتمامًا خاصًا بحقوق الورثة القُصر وعديمي الأهلية، حيث تم تطوير آلية لفتح حسابات نيابة أسرة بصورة آلية للاحتفاظ بأنصبتهم لحين صدور القرارات القانونية المنظمة للتصرف فيها، مع توفير إجراءات ميسرة للتعامل على هذه الأنصبة عند بلوغ سن الرشد أو صدور الأحكام والقرارات اللازمة.

ويؤكد البنك الأهلي المصري أن هذه التحديثات تأتي ضمن جهوده المستمرة لتطوير خدماته وتقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء وتوفر عليهم الوقت والجهد، بما يعكس مكانة البنك الرائدة في القطاع المصرفي المصري وحرصه الدائم على تقديم أفضل مستويات الخدمة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أي سكور البنك الأهلي عملاء البنوك

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

المئات يشيعون جثمان الفنان عبدالعزيز مخيون فى البحيرة -فيديو وصور
أخبار المحافظات

المئات يشيعون جثمان الفنان عبدالعزيز مخيون فى البحيرة -فيديو وصور
رسميًا.. فيفا يعلن إيقاف قيد جديد ضد نادي الزمالك
رياضة محلية

رسميًا.. فيفا يعلن إيقاف قيد جديد ضد نادي الزمالك
تشمل محطات الطاقة.. ترامب: نحن على وشك شن هجمات جديدة على إيران
شئون عربية و دولية

تشمل محطات الطاقة.. ترامب: نحن على وشك شن هجمات جديدة على إيران
بعد أزمة الصور المفبركة.. أول تعليق من أشرف زكي على قرار منى زكي برفض التصالح
زووم

بعد أزمة الصور المفبركة.. أول تعليق من أشرف زكي على قرار منى زكي برفض التصالح
حبس هديل الهادي 3 سنوات لانتحالها صفة طبيبة تجميل وإدارة عيادة غير مرخصة
حوادث وقضايا

حبس هديل الهادي 3 سنوات لانتحالها صفة طبيبة تجميل وإدارة عيادة غير مرخصة

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

منها على النايل سات.. قائمة القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم 2026
هل دخل الاقتصاد المصري مرحلة الركود التضخمي؟ خبراء يجيبون
بعد انخفاض أسعاره.. رئيس شعبة البيض: توجيهات لتيسير التصدير لاستغلال فائض الانتاج