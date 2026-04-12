كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون فنلنديون أن الالتزام بموعد نوم ثابت قد يكون له تأثير مهم على صحة القلب، خاصة لدى الأشخاص الذين ينامون أقل من ثماني ساعات في الليلة.

كيف أُجريت الدراسة حول تأثير النوم على صحة المشاركين؟

حلل الباحثون بيانات 3231 مشارك بمتوسط عمر يقارب 46 عاما، كما تابع الباحثون نشاط المشاركين وجداول نومهم باستخدام أجهزة قابلة للارتداء، ثم راقبوا حالتهم الصحية على مدار عشر سنوات، وفقا لـ "Naukatv".

ما علاقة عدم انتظام النوم بزيادة خطر أمراض القلب؟

أظهرت النتائج أن المشاركين الذين كان جدول نومهم غير منتظم واجهوا أحداثًا قلبية وعائية خطيرة بمعدل يزيد عن الضعف مقارنة بمن يلتزمون بوقت نوم ثابت يوميًا.

ويقصد بـ"عدم الانتظام" متوسط تقلب في وقت النوم يصل إلى 108 دقائق، بينما بلغ هذا المؤشر في المجموعة المنتظمة نحو 33 دقيقة فقط.

هل ساعات النوم الكافية تعوض عدم انتظام مواعيد النوم؟

لم يزد خطر الإصابة لدى الأشخاص الذين حصلوا على نوم أطول حتى مع عدم انتظام جدول نومهم.

لذا، فإن الحصول على مدة نوم كافية قد يسهم في تعويض الأثر السلبي الناتج عن غياب روتين نوم ثابت.

كيف يؤثر اضطراب الساعة البيولوجية وعدم انتظام النوم على صحة القلب؟

تفسر هذه الظاهرة بأنها مرتبطة باضطراب إيقاع الساعة البيولوجية (Circadian Rhythms)، إذ إن التغيير المستمر في وقت النوم يؤدي إلى إرباك الساعة البيولوجية الداخلية للجسم، مما يعيق قدرة القلب على التعافي الكامل.

بالإضافة إلى ذلك، يكون الجدول غير المستقر مؤشرا على ارتفاع مستويات التوتر أو وجود مشكلات في الصحة النفسية، وهو ما ينعكس سلبا على صحة القلب والأوعية الدموية.

