تابع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلات المختلفة، وتنفيذ الإجراءات التي اتخذتها مختلف قطاعات الوزارة لتسهيل وتأمين حركة تنقل المواطنين، خلال عيد الأضحى المبارك.

وذكر بيان أصدرته الوزارة، اليوم، أن الفريق كامل الوزير، حرص على الاطمئنان على انتظام حركة تشغيل قطارات السكك الحديدية بمختلف خطوط الشبكة، وانتظام مواعيد قيامها ووصولها، كما وجه بوجود مسؤولى الهيئة بالمحطات المختلفة، للإشراف على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.

وزير النقل يتابع انتظام العمل بالمترو والقطار الكهربائي والمونوريل

تابع "الوزير" انتظام حركة تشغيل القطارات فى خطوط مترو الأنفاق الثلاثة، والقطار الكهربائي LRT، والمرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل، مؤكدًا ضرورة استمرار المتابعة الدقيقة من قيادات ومسؤولي المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزي، وأيضًا عبر الوجود الميداني وانتشار القيادات وفرق الصيانة المختلفة بالمحطات، مع التأكيد على ضرورة المحافظة على مواعيد التقاطر، وانتظام العمل داخل المحطات.

انتظام حركة الملاحة بالموانئ البحرية

كما أفاد بيان النقل، بانتظام حركة الملاحة فى موانئ دمياط والإسكندرية والبحر الأحمر، وانتظام حركة الصادرات والواردات، وسط تأكيد من وزير النقل على ضرورة استمرار الحملات التفتيشية، لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية، حرصًا على أرواح المواطنين، واستمرار التعاون مع شرطة المسطحات المائية، والالتزام بالحمولات المحددة، ومنع أي وحدة نيلية من التحرك بالمياه، دون التأكد من توافر اشتراطات السلامة والأمان بها.

انتظام تشغيل الأتوبيس الترددي في عيد الأضحى

اطمأن وزير النقل على انتظام حركة تشغيل الأتوبيس الترددي في المسافة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي، وحتى محطة الجولف، ووجه بوجود مسؤولي شركة الأتوبيس الترددي وأتوبيسات نقل الركاب بالشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وأيضًا مسؤولي السوبرجيت بالمحطات المختلفة، للإشراف على تقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين.

كما تابع الحركة المرورية بالطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري ووجه باستمرار انتشار فرق الصيانة والطوارئ فى جميع المناطق والقطاعات التابعة للهيئة.

وتقدم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وكل العاملين بالوزارة وهيئاتها وشركاتها التابعة، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم بحلول عيد الأضحى المبارك، معاهدين الرئيس والشعب على بذل كل الجهود لاستكمال مسيرة الإنجازات التي تتحقق في المجالات كافة، ومنها قطاع النقل.