تجنبها في العيد.. أطعمة ومشروبات قد ترفع سكر الدم وتسبب الإرهاق

كتب : سيد متولي

04:00 م 27/05/2026

ارتفاع السكر في الدم

لا يقتصر الشعور بالطاقة خلال أيام عيد الأضحى على ساعات النوم أو أجواء الاحتفال فقط، بل إن نوعية الأطعمة التي نتناولها خلال العيد تلعب دورا كبيرا في تحديد مستوى النشاط أو الشعور بالخمول بعد الوجبات.

ومع كثرة الولائم وتنوع الأطعمة الدسمة والحلويات، قد يحصل الجسم على دفعة طاقة سريعة يتبعها انخفاض واضح في النشاط والتركيز، ما يفسر الشعور بالإرهاق الذي يشتكي منه البعض خلال أيام العيد.

وبحسب موقع Food NDTV ، فإن بعض الأطعمة والمشروبات قد تمنح دفعة طاقة مؤقتة يتبعها انخفاض واضح في النشاط والتركيز، فما هي؟

هل البسكويت يسبب التعب؟

يحتوي البسكويت غالبا على دقيق مكرر وسكر مضاف، ما يؤدي إلى ارتفاع سريع في السكر في الدم يتبعه انخفاض مفاجئ في الطاقة، ما يسبب شعورا سريعا بالتعب.

هل مشروبات الكافيين تؤثر على سكر الدم؟


القهوة والشاي قد يمنحان تنشيطا مؤقتا، لكن الاعتماد المفرط عليهما قد يسبب تقلبات في مستويات الطاقة ويؤدي لاحقا إلى الإرهاق.

تأثير عصائر الفاكهة على سكر الدم


عصائر الفاكهة تفتقر إلى الألياف، ما يؤدي إلى امتصاص سريع للسكر وارتفاع مفاجئ في مستوى السكر يعقبه هبوط حاد، بينما تظل الفاكهة الكاملة خيارا أفضل لاستقرار الطاقة.

أضرار مشروبات الطاقة الخالية من السكر


مشروبات الطاقة الخالية من السكر قد تحتوي على منبهات ومحليات صناعية تؤثر على النوم وتنظيم الطاقة الطبيعي في الجسم، مسببة التعب والإرهاق.

