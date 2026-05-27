برع عدد من نجوم الفن، في تجسيد شخصية "الجزار"، التي قدمت مرة بشكل كوميدي، وأخرى يظهر فيها الجزار كشخص شرير يسعى لتخويف الناس.

وفي عيد الأضحى ننشر لكم أبرز الجزارين في تاريخ السينما المصرية:

بوحة الصباح- محمد سعد

بوحة الصباح الجزار خفيف الظل، الذي نزح للقاهرة للبحث عن أبناء أبو إسماعيل والحصول على جزء من ميراث تركه له والده.

وجسد الشخصية الفنان محمد سعد، ضمن أحداث فيلم "بوحة"، وشاركه البطولة: لبلبة، مي عز الدين، حسن حسني، غريب محمود، هشام المليجي.

عباس - عدلي كاسب

ضمن أحداث فيلم "السفيرة عزيزة"، جسد الفنان عدلي كاسب شخصية عباس الجزار، الرجل الشخص الذي استولى على ميراث شقيقته عزيزة.

وشارك في بطولة الفيلم: شكري سرحان، سعاد حسني، وداد حمدي، عبدالمنعم إبراهيم، إسكندر منسي.

زكي قدرة- عادل أدهم

من أشهر الأدوار التي قدمها الفنان عادل أدهم، شخصية "زكي قدرة" ضمن أحداث فيلم "حكمتك يا رب"، والذي قدم فيه واحدة من أشهر العبارات التي قالها وهي : "ادبح يا زكي قدرة.. يدبح زكي قدرة".

حلاوة العنتبلي- صلاح نظمي

جسد الفنان صلاح نظمي، شخصية الجزار "حلاوة العنتبلي" ضمن أحداث فيلم "على باب الوزير"، وهو والد يسرا الذي يرفض زواج ابنته من زميلها "كمال"، ظنا منه أنه يطمع في أمواله.

فيلم "على باب الوزير" بطولة: عادل إمام، يسرا، توفيق الدقن، سعيد صالح، صفية العمري، أحمد بدير، أحمد راتب.

المعلم حمدان- صلاح قابيل

جسد الفنان صلاح قابيل، شخصية "المعلم حمدان" ضمن أحداث فيلم "المدبح"، وهو شخص وصولي يدخل في دائرة من الصراعات مع منافسيه.

وشارك في بطولة الفيلم: نادية الجندي، حمدي غيث، أنور إسماعيل، حاتم ذو الفقار، يوسف فوزي، أحمد دياب.

