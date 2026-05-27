أصبح استخدام الهاتف المحمول قبل النوم عادة يومية لدى ملايين الأشخاص، لكن ما لا يعرفه كثيرون أن هذه العادة قد تؤثر بشكل مباشر على صحة القلب والدماغ، وتسبب مشكلات صحية قد تتفاقم مع الوقت.

أن التعرض المستمر لضوء شاشة الهاتف ليلًا يؤثر على إنتاج هرمون “الميلاتونين"، المسؤول عن تنظيم النوم، ما يؤدي إلى اضطرابات النوم والأرق وقلة ساعات الراحة، وفقًا لـ news18.

تأثير الهاتف على القلب

أن السهر الطويل واستخدام الهاتف قبل النوم قد يرفعان مستويات التوتر والإجهاد داخل الجسم، وهو ما ينعكس سلبًا على صحة القلب.

كما قد يؤدي اضطراب النوم الناتج عن استخدام الهاتف إلى:

- زيادة معدل ضربات القلب.

- ارتفاع ضغط الدم.

- زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب على المدى الطويل.

- ارتفاع مستويات هرمونات التوتر.

أن النوم غير المنتظم يؤثر على كفاءة الدورة الدموية ويزيد العبء على عضلة القلب.

ماذا يحدث لعقلك عند استخدام الهاتف قبل النوم؟

لا يقتصر تأثير الهاتف على القلب فقط، بل يمتد إلى الدماغ أيضًا، إذ إن التصفح المستمر قبل النوم يبقي العقل في حالة نشاط مفرط، ما يمنع الاسترخاء الطبيعي.

وقد يؤدي ذلك إلى:

- ضعف التركيز والانتباه.

- تراجع الذاكرة.

- زيادة القلق والتوتر.

- الشعور بالإرهاق الذهني صباحًا.

كما أن متابعة الأخبار السلبية أو الفيديوهات السريعة قبل النوم قد تزيد من نشاط المخ وتؤثر على جودة النوم العميق.

نصائح لتجنب الأضرار

يجب الابتعاد عن الهاتف قبل النوم بساعة على الأقل، مع تقليل سطوع الشاشة وتفعيل الوضع الليلي إذا لزم الأمر.

كما يُفضل استبدال تصفح الهاتف بقراءة كتاب أو الاستماع إلى موسيقى هادئة للمساعدة على النوم بشكل أفضل والحفاظ على صحة القلب والعقل.

