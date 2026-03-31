9 أطعمة تعزز صحة القلب وتحمي من الأمراض- تناولها

كتب : أسماء مرسي

02:00 ص 31/03/2026

صحة القلب من أهم عوامل الحفاظ على حياة صحية ومتوازنة، إذ يؤدي النظام الغذائي دورا أساسيا في الوقاية من أمراض القلب وتعزيز كفاءته، لذا اختيار الأطعمة المناسبة يمكن أن يسهم في خفض مستويات الكوليسترول، وتنظيم ضغط الدم، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

كيف تساعد الأسماك في حماية القلب؟

تُعتبر الأسماك من أهم المصادر الغذائية لأحماض أوميجا-3، وهي دهون صحية تؤدي دورا مهما في دعم صحة القلب.

تساعد هذه الأحماض على تقليل الدهون الثلاثية في الدم، ورفع مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، كما تسهم في الحد من تراكم الدهون داخل الشرايين، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وفقا لموقع "clevelandclinic".

هل المكسرات والبذور بديل جيد لأوميجا-3؟

لا تقتصر مصادر أوميجا-3 على الأسماك فقط، بل يمكن الحصول عليها أيضا من المكسرات والبذور.

الجوز وبذور الكتان والشيا واليقطين من أبرز المصادر النباتية، حيث تحتوي على حمض ألفا لينولينيك، الذي يمتلك خصائص مضادة للالتهابات.

لماذا يعتبر التوت صديقا للقلب؟

رغم صغر حجمه، فإن التوت غني بمضادات الأكسدة التي تحمي خلايا القلب من التلف، وتقلل الالتهابات التي قد تعيق تدفق الدم.

كما تساعد الألياف الموجودة فيه على خفض الكوليسترول الضار ما يجعله خيارا مثاليا لصحة القلب.

هل الفواكه الأخرى تدعم صحة القلب؟

لا يقتصر الأمر على التوت فقط، هناك العديد من الفواكه التي تعزز صحة القلب، مثل التفاح، والبرتقال، والعنب، والمانجو، والرمان.

تحتوي هذه الفواكه على عناصر غذائية ومضادات أكسدة تسهم في تحسين وظائف القلب وتقليل مخاطر الأمراض.

ما دور الشوفان والحبوب الكاملة؟

الشوفان من أفضل الأطعمة التي تدعم صحة القلب، حيث يساعد على خفض الكوليسترول الكلي والضار.

كيف تسهم البقوليات في حماية القلب؟

تؤدي البقوليات دورا مهما في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث تساعد على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

لماذا ينصح بتناول الخضراوات الملونة؟

تناول خضراوات بألوان مختلفة يعني الحصول على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية، الخضراوات البرتقالية والحمراء والصفراء تحتوي على مركبات تدعم صحة القلب وتقلل من الالتهابات وتحسن تدفق الدم.

ما أهمية الخضراوات الورقية؟

تحتوي الخضراوات الورقية مثل السبانخ والجرجير على النترات، التي تساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، ما يسهم في خفض ضغط الدم ودعم صحة القلب.

هل الشوكولاتة الداكنة مفيدة للقلب؟

رغم أنها من الحلويات، فإن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على مركبات الفلافونويد، وهي مضادات أكسدة تساعد على تحسين تدفق الدم وخفض ضغط الدم.

اقرأ أيضا:

6 علامات تحذيرية يرسلها جسمك قبل وقوع الأزمة القلبية.. اعرفها

يتناولها الملايين.. 4 مشروبات شهيرة قد ترفع الكوليسترول وتضر القلب

نصائح ذهبية لخفض ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب

أحدث الموضوعات

تيسيرات جديدة من "التضامن" لذوي الإعاقة: تجديد بطاقات الخدمات دون كشف طبي
أخبار مصر

تيسيرات جديدة من "التضامن" لذوي الإعاقة: تجديد بطاقات الخدمات دون كشف طبي
"اعتمدوا على المصادر الرسمية".. "القابضة لمياه الشرب": منظومة رقابة متكاملة
أخبار مصر

"اعتمدوا على المصادر الرسمية".. "القابضة لمياه الشرب": منظومة رقابة متكاملة
"قعدت معاه لغاية ما روحه طلعت".. قصة مقتل "خفير " الدقهلية على يد زوجته
حوادث وقضايا

"قعدت معاه لغاية ما روحه طلعت".. قصة مقتل "خفير " الدقهلية على يد زوجته
من كوكب خيالي إلى رمز عالمي.. 10 معلومات عن سوبر مان أول بطل خارق
علاقات

من كوكب خيالي إلى رمز عالمي.. 10 معلومات عن سوبر مان أول بطل خارق
أكثر من 3 دولارات.. أسعار النفط ترتفع عقب استهداف ناقلة نفط كويتية
اقتصاد

أكثر من 3 دولارات.. أسعار النفط ترتفع عقب استهداف ناقلة نفط كويتية

