مشروبات الطاقة يميل إليها العديد من الأشخاص في أوقات متأخرة من اليوم، سواء لإنهاء العمل أو مقاومة الإرهاق، لكن تناولها قبل النوم تحديدًا يترك آثارًا سلبية واضحة على القلب والصحة العامة، خاصة مع تكرار هذه العادة.

وبحسب ما ذكره " clevelandclinic "، إليك ما يفعله تناول مشروبات الطاقة قبل النوم على صحة القلب.

ما الذي تحتويه مشروبات الطاقة ويؤثر على القلب؟

تعتمد مشروبات الطاقة على مزيج من المواد المنبهة، أبرزها الكافيين بكميات مرتفعة، إلى جانب السكر ومحفزات أخرى هذا الخليط يؤدي إلى تنشيط الجهاز العصبي بشكل قوي، وهو ما ينعكس مباشرة على القلب.

كيف تؤثر مشروبات الطاقة قبل النوم على ضربات القلب ؟

عند تناول مشروب الطاقة قبل النوم، يرتفع معدل ضربات القلب بشكل ملحوظ، ويشعر الشخص بخفقان أو تسارع غير طبيعي.

السبب هو أن الكافيين يحفز القلب على العمل بسرعة أكبر، وفي وقت يفترض أن يبدأ فيه الجسم بالهدوء والاسترخاء، ما يخلق حالة من الإجهاد القلبي.

هل تناول مشروبات الطاقة قبل النوم يسبب ارتفاع ضغط الدم ؟

من التأثيرات الشائعة لتناول مشروبات الطاقة ارتفاع ضغط الدم المؤقت بعد تناول مشروبات الطاقة هذا الارتفاع يكون خطيرًا لدى الأشخاص الذين يعانون من ضغط دم مرتفع في الأساس، لأنه يزيد العبء على الأوعية الدموية والقلب.

ما علاقة مشروبات الطاقة باضطراب النوم؟

تناول هذه المشروبات ليلًا يؤدي غالبًا إلى الأرق أو النوم المتقطع، بسبب تأثير الكافيين الذي قد يستمر لساعات طويلة داخل الجسم.

قلة النوم أو جودته السيئة تؤثر بشكل غير مباشر على القلب، حيث ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب على المدى الطويل.

من هم الأكثر عرضة للخطر؟

تزداد خطورة مشروبات الطاقة قبل النوم لدى:

- مرضى القلب

- مرضى ضغط الدم

- كبار السن

- الأشخاص الذين يعانون من القلق أو التوتر

- من يستهلكون كميات كبيرة من الكافيين يوميًا

