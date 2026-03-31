نشرة التوك شو| حقيقة تلوث المياه وانتشار الألتهاب السحائي

تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

عماد الدين أديب: منطق ترامب يقوم على "فن الصفقة" وتحسين شروط التفاوض بالضغط والنار

أكد المحلل السياسي عماد الدين أديب أن المنطق الأمريكي في التعامل مع إيران يقوم على "فن الصفقة" كما في كتاب دونالد ترامب، حيث يحاول تحسين شروط التفاوض بالضغط والنار، ولا يهمه طبيعة النظام الإيراني طالما حصل على صفقة نفطية واستثمارات.

وزير التموين: الأسعار الحالية للسلع الأساسية أقل مما كانت عليه قبل عام

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الأسعار الحالية للسلع الأساسية أقل مما كانت عليه قبل عام أو عام ونصف، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بالمرونة الكافية لمواجهة التغيرات السعرية.

أديب للتجار: ليه ترفع الأسعار بلا مبرر؟.. الأزمة هتعدي والمواقف هي اللي بتبان

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى بعض التجار المستغلين الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر في ظل الأزمة الحالية.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، إن بعض التجار يرفعون السعر بشكل غير مبرر، متسائلاً: "ليه السلعة تبقى عندك في المخزن واخدها بالسعر القديم وتاني يوم ترفعها الضعف؟"

وزير التموين: المخابز السياحية تحت الرقابة.. وسعر الرغيف 80 جرامًا 2 جنيه

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن بعض المتلاعبين في سوق السكر تم تحويلهم بالفعل إلى القضاء العسكري، مشيرًا إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي بند تشهد تلاعبًا في الأسعار.

أحمد موسى ينفي شائعة تلوث المياه وانتشار الألتهاب السحائي

حذر الإعلامي أحمد موسى من خطورة الشائعات التي تستهدف إثارة الفزع بين المواطنين، مؤكدًا أن ما تم تداوله بشأن وجود مشكلة في المياه لا أساس له من الصحة.

الأرصاد: حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة طبيعية ولا تستدعي القلق

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة طبيعية تمامًا ولا تستدعي القلق أو التهويل المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.