إعلان

9 أعراض تكشف إصابتك بفقر الدم.. وإليك أسبابه

كتب : أسماء مرسي

01:30 ص 31/03/2026

فقر الدم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فقر الدم الناتج عن نقص الحديد من أكثر المشكلات الصحية شيوعا، ويبدأ بشكل بسيط دون أن يلاحظه المصاب، لكنه يتطور تدريجيا ليؤثر على وظائف الجسم الحيوية، فما أبرز أعراضه وأسبابه؟ ومتى يصبح خطرا؟

ما هي أعراض فقر الدم؟

وفقا لموقع "mayoclinic"، في مراحله الأولى، لا يسبب فقر الدم أعراضا واضحة، لكن مع انخفاض مستويات الحديد، تبدأ العلامات في الظهور، ومن أبرزها:

الإرهاق الشديد والضعف العام.

شحوب الجلد.

تسارع ضربات القلب أو ضيق التنفس.

الصداع والدوخة.

برودة اليدين والقدمين.

التهاب اللسان أو الشعور بألم فيه.

هشاشة الأظافر.

اشتهاء مواد غير غذائية مثل الثلج أو الأتربة.

ضعف الشهية، خاصة لدى الأطفال.

متى يجب زيارة الطبيب؟

ينصح الأطباء بضرورة التوجه للطبيب فور ظهور أعراض فقر الدم، خاصة لدى الأطفال، وعدم الاعتماد على تناول مكملات الحديد دون استشارة طبية.

الإفراط في تناول الحديد دون حاجة يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل تلف الكبد، لذلك يجب تأكيد التشخيص أولًا قبل بدء العلاج.


ما أسباب الإصابة بفقر الدم؟

يحدث فقر الدم نتيجة نقص الحديد اللازم لإنتاج الهيموجلوبين، وهو المسؤول عن نقل الأكسجين في الدم. ومن أبرز أسبابه:

فقدان الدم، مثل النزيف الناتج عن الدورة الشهرية الغزيرة أو مشكلات الجهاز الهضمي.

نقص الحديد في الغذاء نتيجة عدم تناول أطعمة غنية بالحديد.

ضعف امتصاص الحديد بسبب اضطرابات في الأمعاء.

من هم الأكثر عرضة للإصابة بفقر الدم؟

هناك فئات أكثر عرضة للإصابة بفقر الدم، من بينها:

النساء، بسبب فقدان الدم أثناء الحيض.

الأطفال والرضع، خاصة مع سوء التغذية.

النباتيون، في حال عدم تعويض الحديد من مصادر أخرى.

المتبرعون بالدم بشكل متكرر.

ما المضاعفات المحتملة لفقر الدم؟

في حال إهمال العلاج، يؤدي فقر الدم إلى مشكلات صحية خطيرة، مثل:

اضطرابات القلب وزيادة معدل ضرباته.

مضاعفات أثناء الحمل، مثل الولادة المبكرة.

تأخر النمو لدى الأطفال.

زيادة خطر الإصابة بالعدوى.

كيف يمكن الوقاية من فقر الدم؟

يمكن تقليل خطر الإصابة بفقر الدم من خلال اتباع نظام غذائي متوازن، يشمل:

أطعمة غنية بالحديد مثل اللحوم، البقوليات، والخضروات الورقية.

أطعمة تحتوي على فيتامين C لتعزيز امتصاص الحديد، مثل البرتقال والفراولة والطماطم.

الاهتمام بالتغذية السليمة والمتوازنة يظل الخطوة الأهم للحفاظ على مستويات الحديد في الجسم وتجنب مضاعفات فقر الدم.

فقر الدم الصداع الإرهاق الأنيميا

أحدث الموضوعات

أنيقة في الأسود.. 10 صور لـ درة خطفت بها الأنظار على "انستجرام"
زووم

أنيقة في الأسود.. 10 صور لـ درة خطفت بها الأنظار على "انستجرام"
مياه القليوبية آمنة وصالحة للاستخدام.. والشركة تحذر من الشائعات
أخبار المحافظات

مياه القليوبية آمنة وصالحة للاستخدام.. والشركة تحذر من الشائعات
"قعدت معاه لغاية ما روحه طلعت".. قصة مقتل "خفير " الدقهلية على يد زوجته
حوادث وقضايا

"قعدت معاه لغاية ما روحه طلعت".. قصة مقتل "خفير " الدقهلية على يد زوجته
حدث بالفن |عزاء فاطمة كشري وأزمة فنان مع أسرة رشدي أباظة والحالة الصحية
زووم

حدث بالفن |عزاء فاطمة كشري وأزمة فنان مع أسرة رشدي أباظة والحالة الصحية
البيت الأبيض: المفاوضون الإيرانيون يبدون "أكثر عقلانية"
شئون عربية و دولية

البيت الأبيض: المفاوضون الإيرانيون يبدون "أكثر عقلانية"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
آمنة 100%.. أول تعليق من شركة مياه القاهرة بشأن شائعة تلوث الخدمة
بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
"احذروا الشائعات".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس
نظرات خوف وندم.. أول ظهور للمتهمة بقتل "عروس بورسعيد" أمام المحكمة- صور
العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
بالصور- مشهد مؤثر.. وزير الصناعة يتلو القرآن على قبر والدته بالشرقية
بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تبحث توفير شقق للإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها