فقر الدم الناتج عن نقص الحديد من أكثر المشكلات الصحية شيوعا، ويبدأ بشكل بسيط دون أن يلاحظه المصاب، لكنه يتطور تدريجيا ليؤثر على وظائف الجسم الحيوية، فما أبرز أعراضه وأسبابه؟ ومتى يصبح خطرا؟

ما هي أعراض فقر الدم؟

وفقا لموقع "mayoclinic"، في مراحله الأولى، لا يسبب فقر الدم أعراضا واضحة، لكن مع انخفاض مستويات الحديد، تبدأ العلامات في الظهور، ومن أبرزها:

الإرهاق الشديد والضعف العام.

شحوب الجلد.

تسارع ضربات القلب أو ضيق التنفس.

الصداع والدوخة.

برودة اليدين والقدمين.

التهاب اللسان أو الشعور بألم فيه.

هشاشة الأظافر.

اشتهاء مواد غير غذائية مثل الثلج أو الأتربة.

ضعف الشهية، خاصة لدى الأطفال.

متى يجب زيارة الطبيب؟

ينصح الأطباء بضرورة التوجه للطبيب فور ظهور أعراض فقر الدم، خاصة لدى الأطفال، وعدم الاعتماد على تناول مكملات الحديد دون استشارة طبية.

الإفراط في تناول الحديد دون حاجة يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل تلف الكبد، لذلك يجب تأكيد التشخيص أولًا قبل بدء العلاج.



ما أسباب الإصابة بفقر الدم؟

يحدث فقر الدم نتيجة نقص الحديد اللازم لإنتاج الهيموجلوبين، وهو المسؤول عن نقل الأكسجين في الدم. ومن أبرز أسبابه:

فقدان الدم، مثل النزيف الناتج عن الدورة الشهرية الغزيرة أو مشكلات الجهاز الهضمي.

نقص الحديد في الغذاء نتيجة عدم تناول أطعمة غنية بالحديد.

ضعف امتصاص الحديد بسبب اضطرابات في الأمعاء.

من هم الأكثر عرضة للإصابة بفقر الدم؟

هناك فئات أكثر عرضة للإصابة بفقر الدم، من بينها:

النساء، بسبب فقدان الدم أثناء الحيض.

الأطفال والرضع، خاصة مع سوء التغذية.

النباتيون، في حال عدم تعويض الحديد من مصادر أخرى.

المتبرعون بالدم بشكل متكرر.

ما المضاعفات المحتملة لفقر الدم؟

في حال إهمال العلاج، يؤدي فقر الدم إلى مشكلات صحية خطيرة، مثل:

اضطرابات القلب وزيادة معدل ضرباته.

مضاعفات أثناء الحمل، مثل الولادة المبكرة.

تأخر النمو لدى الأطفال.

زيادة خطر الإصابة بالعدوى.

كيف يمكن الوقاية من فقر الدم؟

يمكن تقليل خطر الإصابة بفقر الدم من خلال اتباع نظام غذائي متوازن، يشمل:

أطعمة غنية بالحديد مثل اللحوم، البقوليات، والخضروات الورقية.

أطعمة تحتوي على فيتامين C لتعزيز امتصاص الحديد، مثل البرتقال والفراولة والطماطم.

الاهتمام بالتغذية السليمة والمتوازنة يظل الخطوة الأهم للحفاظ على مستويات الحديد في الجسم وتجنب مضاعفات فقر الدم.

