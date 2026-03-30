5 علامات صامتة في العين تكشف الإصابة بأمراض خطيرة

كتب : مصراوي

10:00 م 30/03/2026

يتجاهل الكثيرون الأعراض المبكرة التي تحدث في العين ويعتبرونها نتيجة الإرهاق أو التقدم في السن أو الاستخدام المفرط للشاشات.

ومع ذلك، قد تشير العين إلى وجود مشكلات صحية خطيرة قبل حدوث أي فقدان ملحوظ في البصر، لذا فإن التعرف على هذه العلامات التحذيرية المبكرة أمر بالغ الأهمية، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

ما هي الأعراض الصامتة للعين التي لا يجب تجاهلها أبدا؟

هل يشير تشوش الرؤية المستمر إلى مشكلة صحية خطيرة؟

يشير تشوش الرؤية باستمرار إلى وجود عيوب انكسارية وبداية إعتام عدسة العين أو تغيرات في مستويات السكر بالدم.

ويمكن أن يشير التشوش المفاجئ وخاصة في عين واحدة إلى مشكلات في الشبكية أو العصب البصري.

هل يشير الصداع المستمر إلى مشكلات في العين؟

الصداع والشعور بعدم الراحة في العين بشكل مستمر قد يشير إلى أمراض جفاف العين أو التهابات، وإذا لم تتم معالجتها بشكل صحيح، فقد تؤثر هذه الحالات على راحة العين وتزيد من خطر الإصابة.

ما خطورة احمرار وتهيج العين؟

تهيج العين المستمر يكون علامة على جفاف العين أو التهابات أو عدوى، وإذا تركت هذه الحالات دون علاج، فقد تلحق الضرر بسطح العين وتزيد من خطر حدوث مضاعفات.

ما علاقة صعوبة الرؤية ليلا بمشكلات الشبكية؟

يشير ضعف الرؤية الليلية إلى بداية إعتام عدسة العين أو تغيرات في الشبكية، وغالبا ما تتطور هذه الأعراض تدريجيا، مما يجعل تجاهلها أمرا سهلا إلى أن تبدأ بالتأثير على الأنشطة اليومية مثل القيادة.

هل ظهور البقع المظلمة في مجال الرؤية أمر خطير؟

الزيادة المفاجئة في عدد البقع المظلمة أو ومضات ضوئية في مجال الرؤية، تشير إلى انفصال الشبكية وهي حالة خطيرة تتطلب رعاية طبية عاجلة، لأنها تجاهلها يؤدي إلى فقدان البصر الدائم.

لماذا تعتبر فحوصات العين المبكرة مهمة؟

لا تقتصر فحوصات العين على تغيير النظارات فحسب، بل تسهم أيضا في الكشف عن الجلوكوما واعتلال الشبكية السكري وأمراض العين الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم وغيرها من الحالات التي غالبا ما تتطور دون أعراض.


لذا فإن ​​التشخيص المبكر يحسن نتائج العلاج بشكل ملحوظ، ويمنع حدوث أضرار لا يمكن علاجها.

خطاب بخط يد سعاد حسني يحسم الجدل.. هل تزوجت من عبد الحليم حافظ؟
زووم

خطاب بخط يد سعاد حسني يحسم الجدل.. هل تزوجت من عبد الحليم حافظ؟
بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
بعد إقراره رسميًا.. ماذا نعرف عن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين؟
قفز 247% ليلامس 55 جنيها.. رحلة الدولار خلال 5 سنوات (رسم تفاعلي)
إيران: أي قرار لإنهاء الحرب سيكون وفقا لشروطنا

