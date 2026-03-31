5 أخطاء شائعة تمنعك من فقدان الوزن- احذرها

كتب : أسماء مرسي

02:30 ص 31/03/2026

فقدان الوزن من الأمور المهمة، لكن هناك العديد من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الكثيرون دون أن يدركوا تأثيرها السلبي على النتائج.

في هذا التقرير، إليكم أبرز الأخطاء الشائعة التي تعيق فقدان الوزن، وكيف يمكن تجنبها، وفقا لموقع "health".

هل تحسب السعرات الحرارية بدقة؟

يظن الكثير من الأشخاص أن تناول طعام صحي يكفي لإنقاص الوزن دون مراعاة محتواها من السعرات الحرارية، لكن ما لا يعرفه البعض هو أن تجاوز الحد اليومي للسعرات يمكن أن يوقف فقدان الوزن تماما.

الحل المثالي هو استخدام تطبيق للياقة البدنية لتتبع وجباتك اليومية، ومعرفة كمية البروتين، الدهون، والكربوهيدرات، بالإضافة إلى المعادن التي قد تحتاج لتعويضها.

كيف يضر قلة تناول البروتين الجسم؟

يظن البعض أن البروتين مهم فقط للاعبي كمال الأجسام، لكن دوره أكبر من ذلك بكثير. البروتين يعزز نمو العضلات ويُسرع التعافي، ويمد الجسم بالشبع لفترة أطول، ويقلل الرغبة الشديدة في الطعام.

هل تشرب كمية كافية من الماء؟

رغم أن جسم الإنسان يتكون من نحو 70% ماء، إلا أن كثيرين لا يهتمون بشرب الماء الاهتمام الكافي.

قلة الماء تُبطئ التخلص من السموم، وتضعف عملية التمثيل الغذائي، لذا شرب كوب أو أكثر من الماء عند الاستيقاظ صباحا يعزز نشاط الجسم ويحفز حرق السعرات.

لماذا لا يجب تخطي الوجبات؟

الكثير يظن أن تخطي وجبة الإفطار أو أي وجبة يقلل السعرات الحرارية، لكن هذا اعتقاد خاطئ.

من الأفضل تناول ثلاث وجبات يوميا، والبدء بفطور صحي ومختار بعناية، لأنه يمنحك الطاقة ويقلل من شعورك بالجوع لاحقًا ويمنع الإفراط في الأكل.

ما أضرار تناول الطعام دون وعي؟

الانشغال أثناء الأكل يؤدي إلى استهلاك سعرات إضافية دون إدراك، لتجنب ذلك، من الضروري التركيز على الوجبات، وتجنب إنهاء أطباق الآخرين، وملاحظة كمية الطعام التي تتناولها بدقة.

اقرأ أيضا:

7 أطعمة تساعد على إنقاص الوزن- تناولها فورا

استعد رشاقتك.. كيف تحافظ على وزنك في منتصف العمر؟

نصائح ذهبية لإنقاص الوزن الزائد بعد الأربعين


