مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

مصر

- -
21:00

إسبانيا

مباريات ودية - منتخبات

إنجلترا

- -
20:45

اليــــابان

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
20:45

تركيا

جميع المباريات

بينها مصر ضد إسبانيا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء

كتب : محمد عبد السلام

02:00 ص 31/03/2026

مواعيد مباريات اليوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقام اليوم الثلاثاء الموافق 31 مارس، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة، في مختلف البطولات.

ومن أبرز مباريات اليوم، لقاء منتخب مصر ضد إسبانيا ضمن المباريات الودية، ومباراة إيطاليا ضد البوسنة والهرسك ضمن مواجهات المؤهلة لكأس العالم.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء

مواعيد مباريات الدولية الودية اليوم الثلاثاء

كوستاريكا ضد إيران - 3:00 مساء

النرويج ضد سويسرا - 6:00 مساء - بي إن سبورت 3

نيجيريا ضد الأردن - 7:30 مساء - أون تايم سبورت بلس

المغرب ضد باراجواي - 8:00 مساء - الرياضية المغربية

الجزائر ضد أوروجواي - 9:30 مساء - الجزائرية الرياضية

إنجلترا ضد اليابان - 8:45 مساء - بي إن سبورت 6

هولندا ضد إكوادور - 8:45 مساء - بي إن سبورت 8

مصر ضد إسبانيا 9:00 مساء - أون تايم سبورت 1

مواعيد مباراة ملحق تصفيات كأس العالم اليوم الثلاثاء

الكونغو الديمقراطية ضد جامايكا - 11:00 مساء - بي إن سبورت 5

مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم أوروبا اليوم الثلاثاء

كوسوفو ضد تركيا - 8:45 مساء - بي إن سبورت 2

السويد ضد بولندا - 8:45 مساء - بي إن سبورت 4

البوسنة والهرسك ضد إيطاليا - 8:45 مساء - بي إن سبورت 1

جمهورية تشيك ضد الدنمارك - 8:45 مساء - بي إن سبورت 3

منتخب مصر مواعيد مباريات اليوم

أحدث الموضوعات

تحرش في ميكروباص.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو المنتزة المثير
حوادث وقضايا

تحرش في ميكروباص.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو المنتزة المثير

حكاية كذبة أبريل.. كيف بدأ أشهر يوم للمقالب في العالم؟
علاقات

حكاية كذبة أبريل.. كيف بدأ أشهر يوم للمقالب في العالم؟
طقس الثلاثاء.. الأرصاد: ظهور سحب رعدية ممطرة على هذه المناطق
أخبار مصر

طقس الثلاثاء.. الأرصاد: ظهور سحب رعدية ممطرة على هذه المناطق
البيت الأبيض: المفاوضون الإيرانيون يبدون "أكثر عقلانية"
شئون عربية و دولية

البيت الأبيض: المفاوضون الإيرانيون يبدون "أكثر عقلانية"
تقارير: ترامب مستعد لـ إنهاء الحرب ضد إيران دون إعادة فتح مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

تقارير: ترامب مستعد لـ إنهاء الحرب ضد إيران دون إعادة فتح مضيق هرمز

أخبار

المزيد

مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
آمنة 100%.. أول تعليق من شركة مياه القاهرة بشأن شائعة تلوث الخدمة
بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
"احذروا الشائعات".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس
نظرات خوف وندم.. أول ظهور للمتهمة بقتل "عروس بورسعيد" أمام المحكمة- صور
العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
بالصور- مشهد مؤثر.. وزير الصناعة يتلو القرآن على قبر والدته بالشرقية
بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تبحث توفير شقق للإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها