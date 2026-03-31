تقام اليوم الثلاثاء الموافق 31 مارس، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة، في مختلف البطولات.

ومن أبرز مباريات اليوم، لقاء منتخب مصر ضد إسبانيا ضمن المباريات الودية، ومباراة إيطاليا ضد البوسنة والهرسك ضمن مواجهات المؤهلة لكأس العالم.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء

مواعيد مباريات الدولية الودية اليوم الثلاثاء

كوستاريكا ضد إيران - 3:00 مساء

النرويج ضد سويسرا - 6:00 مساء - بي إن سبورت 3

نيجيريا ضد الأردن - 7:30 مساء - أون تايم سبورت بلس

المغرب ضد باراجواي - 8:00 مساء - الرياضية المغربية

الجزائر ضد أوروجواي - 9:30 مساء - الجزائرية الرياضية

إنجلترا ضد اليابان - 8:45 مساء - بي إن سبورت 6

هولندا ضد إكوادور - 8:45 مساء - بي إن سبورت 8

مصر ضد إسبانيا 9:00 مساء - أون تايم سبورت 1

مواعيد مباراة ملحق تصفيات كأس العالم اليوم الثلاثاء

الكونغو الديمقراطية ضد جامايكا - 11:00 مساء - بي إن سبورت 5

مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم أوروبا اليوم الثلاثاء

كوسوفو ضد تركيا - 8:45 مساء - بي إن سبورت 2

السويد ضد بولندا - 8:45 مساء - بي إن سبورت 4

البوسنة والهرسك ضد إيطاليا - 8:45 مساء - بي إن سبورت 1

جمهورية تشيك ضد الدنمارك - 8:45 مساء - بي إن سبورت 3