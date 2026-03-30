يعد ارتفاع ضغط الدم بمرور الوقت يسبب الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، لذا يطلق عليه "القاتل الصامت".

كيف يساعد نظام داش الغذائي على خفض ضغط الدم؟

اتباع نظام غذائي صحي مثل حمية "داش" يمكن أن يسهم في خفض ضغط الدم بشكل ملحوظ.

ويعتمد هذا النظام على تناول الفواكه والخضروات الغنية بالبوتاسيوم، مثل الكيوي، الطماطم، والخضروات الورقية، لدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

ما الأطعمة الأخرى التي تدعم حمية داش؟

تلعب الحبوب الكاملة، البقوليات، والمكسرات دورا مهما في حمية داش بفضل محتواها من الألياف والدهون الصحية، بينما توفر الأسماك الدهنية مثل السلمون أحماض أوميجا 3 المفيدة للقلب.

ويعد تقليل الملح، الأطعمة المصنعة، والسكريات المضافة خطوة أساسية لتحقيق أفضل النتائج في خفض ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب، وفقا لـ "Very Well Health".

متى تكون الأدوية ضرورية مع حمية داش؟

رغم أهمية التغييرات الحياتية، قد لا تكون كافية وحدها لدى بعض المرضى. في هذه الحالات، قد يوصي الأطباء باستخدام أدوية مثل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، حاصرات بيتا، أو مدرات البول، إلى جانب النظام الغذائي لتحسين السيطرة على ضغط الدم.

وتختلف الاستجابة للعلاج من شخص لآخر، وقد يحتاج بعض المرضى إلى مزيج من الأدوية لتحقيق السيطرة المطلوبة، مع متابعة مستمرة لتقييم الفعالية والآثار الجانبية.

هل يمكن للأعشاب والمكملات أن تساعد في خفض ضغط الدم؟

يلجأ بعض الأشخاص إلى الأعشاب والمكملات الغذائية مثل الثوم، زيت السمك، أو مستخلص الشمندر لدعم خفض ضغط الدم.

كما أن نقص عناصر غذائية مهمة مثل البوتاسيوم، المغنيسيوم، أو فيتامين D قد يؤثر سلبًا على مستويات الضغط، ما يجعل التوازن الغذائي جزءًا أساسيًا من التحكم في ضغط الدم.

