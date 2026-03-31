مفاجاة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الخس

كتب : أسماء مرسي

01:00 ص 31/03/2026

تناول الخس

الخس من الخضروات الأساسية على مائدة الكثيرين، لكن ما لا يعرفه البعض هو أن تناوله بانتظام يوفر فوائد صحية كبيرة للجسم، تتجاوز كونه مجرد مكون بسيط في السلطة، لكن ماذا يحدث لجسمك عند تناوله؟

هل الخس غني بالعناصر الغذائية؟

وفقا لموقع "thehealth"، الخس مصدرا مهما للفيتامينات والمعادن، وعلى رأسها حمض الفوليك وفيتامين A، يؤدي حمض الفوليك دورا أساسيا في تكوين خلايا الدم الحمراء وانقسام الخلايا، وتزداد أهميته بشكل خاص خلال فترة الحمل.

كما يحتوي على نسب جيدة من فيتامين A، الذي يدعم النمو الطبيعي ويعزز كفاءة الجهاز المناعي، ما يجعله عنصرا مهما للحفاظ على الصحة العامة.

كيف يحمي الخس الجسم من الأمراض؟

يحتوي أيضا على مجموعة من مضادات الأكسدة، مثل الكاروتينات والفلافونويدات، التي تسهم في حماية خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، هذه المركبات تقلل من الإجهاد التأكسدي، الذي يرتبط بتسريع الشيخوخة وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان، ما يجعل الخس خيارا غذائيا داعما لصحة الجسم.

هل يساعد الخس في إنقاص الوزن؟

يتميز أيضا باحتوائه على نسبة عالية من الماء تصل إلى نحو 95%، إضافة إلى انخفاض سعراته الحرارية بشكل كبير، حيث يحتوي الكوب الواحد على أقل من 10 سعرات حرارية، هذا يجعله من أفضل الأطعمة التي يمكن الاعتماد عليها في الأنظمة الغذائية، حيث يساعد على الشعور بالشبع دون زيادة في السعرات، وبالتالي يسهم في التحكم في الوزن.

ما تأثير الخس على صحة العظام؟

يحتوي على فيتامين K، وهو عنصر أساسي في دعم صحة العظام، إذ يساعد هذا الفيتامين على تنشيط البروتينات المسؤولة عن بناء العظام والحفاظ على قوتها، كما يؤدي دورا في تنظيم تكوين الأنسجة العظمية.

هل يمكن أن يحسن الخس الحالة النفسية؟

تناول الخس له تأثير إيجابي على الصحة النفسية، نظرا لأنه يسهم في تحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة العقلية عند تناوله بانتظام.

