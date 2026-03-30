كشفت دراسة حديثة أمريكية أن أحماض أوميجا 3 الدهنية تؤدي دورا محوريا في صحة المرأة خاصة مع التقدم في العمر، فيما يرتبط نقص هذه الدهون الأساسية بزيادة خطر الإصابة بمرض ألزهايمر لدى النساء.

ما الفروق البيولوجية بين الرجال والنساء في ألزهايمر؟

أظهرت الدراسة أن النساء المصابات بمرض ألزهايمر لديهن انخفاض ملحوظ في الدهون غير المشبعة، خصوصًا أحماض أوميجا 3، مقارنة بالنساء غير المصابات.

ويعزز ذلك فرضية وجود اختلافات بيولوجية بين الرجال والنساء في تطور المرض، ما قد يفسر زيادة خطر الإصابة لدى النساء مع التقدم في العمر، وفقا لموقع "Very Well Health"

كيف تحمي أوميجا 3 الدماغ من التدهور؟

تدعم أحماض أوميجا 3 وظائف الدماغ عبر تقليل الالتهاب وحماية الخلايا العصبية، ما قد يبطئ التدهور المعرفي.

وتكتسب هذه الفوائد أهمية خاصة لدى النساء نظرا لطول متوسط العمر وارتفاع احتمالات الإصابة بالخرف مقارنة بالرجال.

ما فوائد أوميجا 3 للعظام والمفاصل لدى النساء؟

النساء اللواتي يتناولن كميات أعلى من أحماض أوميجا 3 يقل لديهن خطر الإصابة بهشاشة العظام، خصوصا في سن مبكرة.

كما ربط تحليل علمي آخر بين مكملات أوميجا 3 وتحسن آلام المفاصل ووظائفها لدى النساء المصابات بخشونة المفاصل، مما يعزز أهمية هذه الدهون لصحة الهيكل العظمي والمفاصل.

كيف يؤثر تناول أوميجا 3 على القلب لدى النساء؟

أحماض أوميجا 3 سواء من الأسماك أو المكملات، يرتبط بانخفاض خطر الوفاة المبكرة وأمراض القلب.

كما تساعد هذه الدهون في تعويض جزئي لانخفاض تأثير هرمون الإستروجين بعد انقطاع الطمث، ما يعزز الحماية القلبية لدى النساء في هذه المرحلة العمرية.

اقرأ أيضا:

دراسة تكشف تأثير أوميجا 3 على صحة الرياضيين

مفاجآت لجسمك بعد شهر من تناول الأوميجا 3.. لن تتوقعها

مكملات أوميجا 3.. هل زيت السمك ضروري لصحة القلب والدماغ؟





