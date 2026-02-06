مكملات أوميجا 3.. هل زيت السمك ضروري لصحة القلب والدماغ؟

تعد مكملات أوميجا 3، أو ما يعرف بزيت السمك، من أكثر المكملات الغذائية شيوعا في المملكة المتحدة، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو ثلث السكان يتناولونها بانتظام.

يعرف زيت السمك بغناه بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي عناصر أساسية تدخل في تكوين كل خلية في الجسم، وفق ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

فوائد زيت السمك على الصحة

صحة القلب والأوعية الدموية

تساعد أوميجا 3 على خفض مستويات الدهون الثلاثية في الدم، مما يقلل من خطر تصلب الشرايين والجلطات.

صحة الدماغ

يشكل DHA ما بين 10% و15% من المادة الرمادية في الدماغ، وقد أظهرت الدراسات أن الأشخاص متوسطي العمر الذين لديهم مستويات أعلى من أوميجا 3 يؤدون أفضل في اختبارات وظائف المخ.

الوقاية من الخرف وألزهايمر

أظهرت أبحاث حديثة أن النساء المصابات بمرض ألزهايمر لديهن مستويات أقل من أوميجا 3 مقارنة بغير المصابات.

صحة العين

أوميجا 3 تسهم في الحفاظ على وظائف الشبكية وتقليل خطر أمراض العين المرتبطة بالعمر.

مصادر أوميجا 3

يتم استخراج أحماض أوميجا 3 من الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والأنشوجة، بينما تعد الطحالب الدقيقة المصدر الأصلي لهذه الأحماض، وأهم نوعين هما EPA وDHA، وهما الأكثر ارتباطا بالفوائد الصحية.

وتوصي الحكومة البريطانية بالحصول على 450 ملجم يوميا من EPA وDHA معا، فيما تشير الدراسات إلى أن حوالي 75% من الأشخاص لا يحصلون على الكمية الكافية من النظام الغذائي وحده.

نصائح مهمة قبل شراء مكملات زيت السمك

-التركيز على كمية EPA وDHA وليس إجمالي أوميجا 3 فقط.

-بعض المكملات تحتوي على نسب منخفضة لا تحقق الفائدة المرجوة.

-يفضل شراء كميات تكفي شهرا أو شهرين فقط، لأن زيت السمك قد يفسد عند التخزين الطويل.

-المكملات آمنة عموما، لكن قد تسبب آثارا جانبية مثل حرقة المعدة أو اضطراب الهضم.

-ينصح باستشارة الطبيب قبل الاستخدام، خاصة لمن لديهم أمراض مزمنة أو يتناولون أدوية منتظمة.