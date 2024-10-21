مفاجآت لجسمك بعد شهر من تناول الأوميجا 3.. لن تتوقعها

كتبت- نرمين ضيف الله:

الأوميجا 3 هي أحماض دهنية أساسية لا يستطيع الجسم إنتاجها بمفرده، ولذلك يمكن الحصول عليها من الغذاء أو المكملات الغذائية، حسبما أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة.

وأضافت "عبد الوهاب" في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن للأوميجا 3 العديد من الفوائد على صحة الجسم بشكل عام، وتناولها يوميًا لمدة شهر يؤدي إلى تحسن وظائف الجسم، خاصة على مستوى الصحة القلبية والعقلية.

وأشارت استشاري التغذية إلى أن الجسم يشهد تغيرات إيجابية بعد تناول الأوميجا 3 لمدة شهر، ومنها:

- تحسين صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية.

- تقليل الالتهابات.

- تحسين الحالة النفسية وتقليل الاكتئاب.

- تعزيز صحة الدماغ.

- تحسين صحة الجلد والبشرة، وتقليل التجاعيد.

وقدمت نصائح للحصول على الأوميجا 3 بشكل صحي من خلال:

- تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون.

- تناول التونة والماكريل.

- تناول المكسرات مثل الجوز.

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