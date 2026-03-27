تُعد حصوات الكلى من المشكلات الصحية الشائعة التي تسبب ألمًا حادًا يفوق الاحتمال أحيانًا.

ووفقًا لموقع Healthline، فإن شرب السوائل المناسبة يلعب دورًا أساسيًا في الوقاية من الحصوات والمساعدة في تفتيتها أو تسهيل خروجها.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز المشروبات الطبيعية التي تدعم صحة الكلى:

هل يساعد الماء في التخلص من حصوات الكلى؟

الماء هو الخيار الأول والأهم، زيادة شرب الماء تساعد على تخفيف تركيز المعادن في البول، مما يقلل من تكوّن الحصوات ويساعد الجسم على طردها.

ويُنصح بشرب كميات كافية يوميًا للحفاظ على لون البول فاتحًا.

هل عصير الليمون يذيب الحصوات؟

يحتوي الليمون على مادة السترات، التي تساعد في منع تكوّن الحصوات وتفتيت الصغيرة منها.

وإدخال عصير الليمون ضمن النظام اليومي قد يكون خطوة فعالة لدعم مرضى حصوات الكلى.

هل خل التفاح مفيد للكلى؟

يُعتقد أن خل التفاح يحتوي على حمض الأسيتيك، الذي قد يساهم في إذابة بعض أنواع الحصوات.

ورغم الحاجة إلى مزيد من الدراسات، إلا أن بعض التوصيات الشعبية تدعم استخدامه بكميات معتدلة.

هل عصير الرمان يدعم صحة الكلى؟

عصير الرمان غني بمضادات الأكسدة، ويساعد في تقليل حموضة البول وتحسين وظائف الكلى، مما يقلل احتمالية تكوّن الحصوات.

هل مشروب الريحان يخفف من تكوّن الحصوات؟

يحتوي الريحان على مركبات قد تساعد في استقرار مستويات حمض اليوريك في الجسم، وهو أحد العوامل المرتبطة بتكوّن بعض أنواع الحصوات.

هل الشعير من المشروبات المفيدة للكلى؟

مشروب الشعير معروف بدوره في دعم الجهاز البولي، إذ قد يساعد في تنظيف الكلى وتحفيز إدرار البول، ما يسهل خروج الحصوات الصغيرة.

ما النصيحة الطبية الأهم؟

رغم فعالية هذه المشروبات في بعض الحالات، إلا أنها لا تغني عن الاستشارة الطبية، خاصة إذا كانت الحصوات كبيرة أو تسبب ألمًا شديدًا، الحفاظ على نظام غذائي متوازن وشرب السوائل بانتظام يظل الأساس في الوقاية والعلاج.

