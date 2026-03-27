احذر.. 5 أطعمة ومشروبات تضر مناعتك

كتب : سيد متولي

02:30 م 27/03/2026

يمكن لبعض الأطعمة والمشروبات أن تضر بالجهاز المناعي، أو تسبب مشكلات في الهضم لذا يجب الحد من تناولها للحفاظ على مناعتك وعدم الإصابة بالأمراض بشكل مستمر، فما هي؟.

ما أضرار الوجبات الجاهزة على المناعة؟

الوجبات الجاهزة تحتوي على مواد حافظة، وملح زائد، ودهون غير صحية، ما يضعف صحة الأمعاء ويقلل قدرة الجسم على مقاومة العدوى، بحسب موقع هيلث.

كيف تهدد الأطعمة المقلية المناعة؟

الأطعمة الدسمة والمقلية صعبة الهضم، قد تسبب شعورا بالخمول والحموضة، وتزيد الالتهابات، ما يؤثر على صحة الأمعاء، ما يهدد بدوره صحة المناعة.

ما أضرار الإفراط في الكافيين على المناعة؟

تناول القهوة ومشروبات الطاقة بكميات كبيرة قد يسبب الجفاف ويضعف جهاز المناعة، كما يمكن أن يزيد من معدل ضربات القلب والأيض.

ما مخاطر المشروبات السكرية على المناعة؟

الإفراط في تناول السكر يقلل من فعالية خلايا الدم البيضاء في مكافحة البكتيريا، لذا يفضل استبدالها بالفواكه الطازجة والمشروبات الطبيعية المرطبة.

ما مخاطر الإفراط في الأطعمة الحارة؟

الإفراط في الأطعمة الحارة يهيج الجهاز الهضمي ويسبب حموضة وتعرقا، ما قد يؤثر على الصحة العامة والمناعة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 27-3: تغيرات مهنية لهؤلاء وانفراجة مالية لهذا
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 27-3: تغيرات مهنية لهؤلاء وانفراجة مالية لهذا
"الغزالة".. كارولين عزمي تنشر جلسة تصويرجديدة والجمهور يعلق
زووم

"الغزالة".. كارولين عزمي تنشر جلسة تصويرجديدة والجمهور يعلق
للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية في مصر
أخبار السيارات

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية في مصر
"الحرب تُشعل المناخ".. صواريخ الشرق الأوسط تسرع أزمة الاحتباس الحراري..
علوم

"الحرب تُشعل المناخ".. صواريخ الشرق الأوسط تسرع أزمة الاحتباس الحراري..
صيدلية في أوراقه.. فوائد الجرجير لحماية جسمك في تقلبات الطقس
نصائح طبية

صيدلية في أوراقه.. فوائد الجرجير لحماية جسمك في تقلبات الطقس

