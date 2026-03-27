يمكن لبعض الأطعمة والمشروبات أن تضر بالجهاز المناعي، أو تسبب مشكلات في الهضم لذا يجب الحد من تناولها للحفاظ على مناعتك وعدم الإصابة بالأمراض بشكل مستمر، فما هي؟.

ما أضرار الوجبات الجاهزة على المناعة؟

الوجبات الجاهزة تحتوي على مواد حافظة، وملح زائد، ودهون غير صحية، ما يضعف صحة الأمعاء ويقلل قدرة الجسم على مقاومة العدوى، بحسب موقع هيلث.

كيف تهدد الأطعمة المقلية المناعة؟

الأطعمة الدسمة والمقلية صعبة الهضم، قد تسبب شعورا بالخمول والحموضة، وتزيد الالتهابات، ما يؤثر على صحة الأمعاء، ما يهدد بدوره صحة المناعة.

ما أضرار الإفراط في الكافيين على المناعة؟

تناول القهوة ومشروبات الطاقة بكميات كبيرة قد يسبب الجفاف ويضعف جهاز المناعة، كما يمكن أن يزيد من معدل ضربات القلب والأيض.

ما مخاطر المشروبات السكرية على المناعة؟

الإفراط في تناول السكر يقلل من فعالية خلايا الدم البيضاء في مكافحة البكتيريا، لذا يفضل استبدالها بالفواكه الطازجة والمشروبات الطبيعية المرطبة.

ما مخاطر الإفراط في الأطعمة الحارة؟

الإفراط في الأطعمة الحارة يهيج الجهاز الهضمي ويسبب حموضة وتعرقا، ما قد يؤثر على الصحة العامة والمناعة.