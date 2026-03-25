أظهرت دراسة طبية جديدة أن البرقوق المجفف قد يلعب دورا مهما في دعم صحة الأمعاء، من خلال تعزيز نشاط البكتيريا المفيدة وتحسين عملية التخمير داخل الجهاز الهضمي.

ما هي فوائد البرقوق المجفف لصحة الأمعاء؟

وبحسب موقع "لينتا.رو"، أجرى العلماء تجربة على فئران مصابة بسرطانات القولون والأمعاء الدقيقة، وقدموا لها نظامين غذائيين، أحدهما يحتوي على 5% من البرقوق المجفف، والآخر 10%.

وأظهرت النتائج أن البرقوق المجفف لم يمنع تطور سرطان القولون، لكنه ساهم في إبطاء نمو أورام الأمعاء الدقيقة عند الفئران التي تناولت نسبا أعلى منه.

كيف يعزز البرقوق المجفف صحة الأمعاء؟

-رفع التنوع البكتيري في الأمعاء

-تعزيز عملية التخمير داخل الجهاز الهضمي

-زيادة أعداد الكائنات الدقيقة المنتجة للأحماض الدهنية قصيرة -السلسلة، مثل حمض البيوترات

أكد الباحثون أن النتائج حتى الآن مستندة إلى تجارب على الحيوانات، وهناك حاجة لإجراء دراسات سريرية على البشر للتحقق من مدى استفادتهم من تناول البرقوق المجفف على صحة الأمعاء والجهاز الهضمي بشكل عام.

ما هي فوائد عصير البرقوق؟

وبحسب ما نشره موقع Medical News Today، البرقوق بفضل تركيبته الغنية بالفيتامينات والمعادن يقدم للجسم دعم صحي مميز.

إليك 4 فوائد غير متوقعة لعصير البرقوق:

1. يحارب الإمساك

البرقوق من أشهر الفواكه الغنية بالألياف الطبيعية، وعصيره بيعمل كملين طبيعي يساعد على تحسين حركة الأمعاء وتنظيم الهضم.

2. يعزز صحة العظام

يحتوي عصير البرقوق على معادن مهمة زي البوتاسيوم والمغنيسيوم، اللي بيلعبوا دور كبير في الحفاظ على قوة العظام والوقاية من الهشاشة مع التقدم في العمر.

3. يدعم صحة القلب

بفضل مضادات الأكسدة، يساهم عصير البرقوق في تقليل الكوليسترول الضار، وتحسين الدورة الدموية، وبالتالي حماية القلب من أمراض الشرايين.

4. يحسن صحة البشرة

المركبات النباتية الموجودة في البرقوق تساعد على محاربة الجذور الحرة، ما ينعكس على مظهر البشرة بنضارة وحيوية، ويقلل من ظهور التجاعيد المبكرة.

4 فوائد غير متوقعة لعصير البرقوق







