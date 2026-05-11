رئيس البرلمان الإيراني: مستعدون لكافة السيناريوهات وسنُفاجئ الخصوم

كتب : مصطفى الشاعر

11:09 م 11/05/2026

رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليب

شدد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، على أن القوات المسلحة الإيرانية
بلغت أعلى مستويات الجاهزية للرد على أي تهديدات عسكرية خارجية، وذلك في ظل تصاعد التوترات ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمقترح الإيراني.

قاليباف يؤكد جاهزية القوات المسلحة الإيرانية

أوضح قاليباف، في تصريحات رسمية عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الإثنين، أن الرد الإيراني
على أي عدوان سيكون مبنيا على الدروس المستفادة من التجارب السابقة ومنظما بطريقة "مدروسة وحاسمة"، بما يضمن حماية السيادة الوطنية ومصالح الدولة في ظل تصاعد نبرة التهديدات المتبادلة مع واشنطن.

الاستعداد لكافة السيناريوهات والتوعد بمفاجآت ميدانية غير متوقعة

أكد رئيس البرلمان الإيراني، أن طهران مستعدة للتعامل مع كافة الخيارات المطروحة على
الطاولة، محذّرا الخصوم من عاقبة الإقدام على أي خطوة عسكرية غير محسومة النتائج.

وتوعد محمد قاليباف، بأن الطرف الآخر سيُصاب بـ"المفاجأة" من طبيعة وحجم الرد الإيراني،
مشيرا إلى أن اتخاذ الاستراتيجيات والقرارات الخاطئة سيؤدي حتما إلى نتائج كارثية وخاطئة، وهو الأمر الذي بات يُدركه العالم بوضوح في التعامل مع الملفات الإقليمية الشائكة.

يأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدا ملحوظا في التوترات بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمقترح الإيراني الأخير، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة عسكرية مباشرة.

حرب إيران إيران وأمريكا مضيق هرمز اتفاق وقف إطلاق النار

